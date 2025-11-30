La estrella de Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, sugiere que Inter Miami depende demasiado de Lionel Messi antes del enfrentamiento de la final de la MLS Cup contra su antiguo rival

Un doblete del delantero Brian White a ambos lados de un gol en propia puerta de Pablo Sisniega fue suficiente para poner a los Whitecaps fuera del alcance de San Diego FC el sábado, con el gol de Hirving Lozano en el minuto 60 sirviendo solo como consuelo. La victoria aseguró que Thomas Müller y su equipo ganaran la Conferencia Oeste de la MLS y establecieran una final contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Mientras tanto, los Herons ganaron 5-1 sobre New York City, con Messi en el corazón de todo lo bueno para los Herons. Tadeo Allende anotó un hat-trick y Mateo Silvetti y Telasco Segovia también se hicieron presentes en el marcador en una actuación deslumbrante que vio a Miami conquistar el título de la Conferencia Este.

Aunque Messi no fue un anotador, Müller ha indicado que los Whitecaps son más un equipo cohesivo que sus próximos oponentes. Messi ha marcado 35 goles y registrado 22 asistencias para Miami en la MLS este año, desempeñando un papel indiscutiblemente central en su éxito.