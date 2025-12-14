Getty Images Sport
Vancouver Whitecaps y la ciudad ponen en marcha el proyecto de un nuevo estadio en Hastings Park
Las dificultades del arrendamiento en BC Place aceleran la búsqueda de opciones
Desde su mudanza al BC Place en 2011, los Whitecaps han hecho del icónico estadio su casa, luego de disputar su temporada inaugural en la MLS en el Empire Stadium. Sin embargo, las recientes negociaciones para renovar el contrato de arrendamiento se estancaron, al punto de que el comisionado de la MLS, Don Garber, calificó el acuerdo actual como “insostenible”.
La falta de avances en las conversaciones llegó a generar rumores sobre una posible salida del club de Vancouver si no se alcanzaba una solución, alimentando la incertidumbre sobre el futuro de los Whitecaps en la ciudad.
La ciudad y el club se comprometen con el desarrollo del estadio
Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Vancouver, el CEO y director deportivo de los Whitecaps, Axel Schuster, apareció junto al alcalde Ken Sim para anunciar la firma de un memorando de entendimiento (MOU) que compromete a ambas partes a avanzar en la exploración de un nuevo estadio en Hastings Park. El acuerdo representa un esfuerzo conjunto para asegurar una sede permanente para el club y subraya el reconocimiento de la ciudad a la creciente importancia de los Whitecaps en el ecosistema deportivo local.
“Estamos agradecidos por la colaboración con la ciudad y motivados por trabajar juntos para evaluar si Hastings Park puede convertirse en el futuro hogar de nuestro club”, afirmó Schuster en declaraciones recogidas por TSN. “Hay mucho trabajo por delante, pero este es un paso positivo y confiamos en que será el primero de muchos en el camino para garantizar una sede estable que nos permita competir a largo plazo en la Major League Soccer.”
- AFP
El alcalde subraya los beneficios económicos y comunitarios del proyecto
El alcalde Ken Sim destacó el impacto integral que un nuevo estadio podría tener para Vancouver, al señalar que la asociación con los Whitecaps tiene el potencial de generar empleos, impulsar la economía local y revitalizar Hastings Park como un punto de encuentro para el deporte, los conciertos y los eventos comunitarios. Además, expresó su entusiasmo por el reciente éxito del club y la oportunidad de capitalizar ese impulso con una sede acorde a las aspiraciones del equipo y de su afición.
“Después de un año extraordinario, en el que los Whitecaps alcanzaron por primera vez la Final de la MLS Cup, queda claro lo mucho que este equipo significa para nuestra ciudad. Estamos muy entusiasmados por dar el siguiente paso”, afirmó Sim. “Este memorando de entendimiento refleja un compromiso firme tanto de la Ciudad como de los Whitecaps para avanzar en el camino hacia un nuevo estadio en Vancouver”.
Sim añadió que la alianza “tiene el potencial de crear empleos, fortalecer la economía local y transformar Hastings Park en un destino aún más dinámico para el deporte, los conciertos y los eventos comunitarios”.
- Getty Images Sport
El nuevo estadio representa un punto de inflexión para los Whitecaps
El anuncio marca un punto de inflexión para los Whitecaps, al abrir la puerta a la estabilidad y a nuevas oportunidades de crecimiento tras años de incertidumbre en torno a su sede local.
Anuncios