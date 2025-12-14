Vancouver Whitecaps y la ciudad ponen en marcha el proyecto de un nuevo estadio en Hastings Park

El alcalde Ken Sim destacó el impacto integral que un nuevo estadio podría tener para Vancouver, al señalar que la asociación con los Whitecaps tiene el potencial de generar empleos, impulsar la economía local y revitalizar Hastings Park como un punto de encuentro para el deporte, los conciertos y los eventos comunitarios. Además, expresó su entusiasmo por el reciente éxito del club y la oportunidad de capitalizar ese impulso con una sede acorde a las aspiraciones del equipo y de su afición.

“Después de un año extraordinario, en el que los Whitecaps alcanzaron por primera vez la Final de la MLS Cup, queda claro lo mucho que este equipo significa para nuestra ciudad. Estamos muy entusiasmados por dar el siguiente paso”, afirmó Sim. “Este memorando de entendimiento refleja un compromiso firme tanto de la Ciudad como de los Whitecaps para avanzar en el camino hacia un nuevo estadio en Vancouver”.

Sim añadió que la alianza “tiene el potencial de crear empleos, fortalecer la economía local y transformar Hastings Park en un destino aún más dinámico para el deporte, los conciertos y los eventos comunitarios”.