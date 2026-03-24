«¡Vamos, vamos, EE. UU.!» - El dramático gol de la victoria de Landon Donovan contra Argelia en el Mundial de 2010 fue el primer momento decisivo del fútbol estadounidense

Cuando el fútbol es bueno, no se trata de victorias y derrotas, ni de goles y paradas; se trata de emociones. En esencia, este deporte es una explosión emocional, algo que comparten las personas que ven cómo se desarrolla un mismo momento en tiempo real. Es el abrazo con el desconocido que tienes al lado, el grito que te sale sin darte cuenta, la incredulidad que te deja mirando fijamente a la pantalla o al campo preguntándote qué acabas de presenciar.

De cara al Mundial de 2010, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se encontraba en una encrucijada. El programa había alcanzado su apogeo en 2002, llegando a cuartos de final, solo para quedar eliminado en la fase de grupos cuatro años después. Donovan había vivido ambos extremos: la joven estrella brillante de 2002 y el rostro frustrado de 2006. En 2010, la pregunta flotaba en el aire: ¿hacia dónde se dirigía exactamente el fútbol estadounidense?

El sorteo de grupos no dejó tiempo para ir poco a poco. Estados Unidos debutó contra Inglaterra, un enfrentamiento cargado de historia y expectativas. Inglaterra era la favorita para ganar el grupo; a Estados Unidos, Eslovenia y Argelia les tocaba luchar por el segundo puesto. Un reñido empate 1-1 contra los Tres Leones supuso un impulso inicial.

El segundo partido fue un caos. Con un 2-0 en contra frente a Eslovenia, Estados Unidos protagonizó una remontada furiosa. Maurice Edu parecía haber marcado el gol de la victoria en los últimos minutos, pero una misteriosa falta anuló el tanto.

«Oigo el silbato y pienso: "¿Qué demonios?"», declaró Edu a ESPN en 2020. «Si ese gol hubiera subido al marcador, probablemente habría sido la mayor remontada en la historia del fútbol estadounidense. Pero, ¿sabes qué? Eso condujo a un momento increíble en el partido contra Argelia».



