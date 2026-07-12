Argentina sufrió en Kansas City, pero superó 3-1 a Suiza en la prórroga y avanzó a semifinales. Aunque el rival quedó con diez, el campeón mundial necesitó de su habitual garra para evitar una eliminación sorpresiva.

Tras el pitido final, Messi admitió que el encuentro no había sido nada fácil. «Estoy muy contento con la victoria, una victoria muy reñida», declaró el capitán. «Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Para nosotros era importante dar este paso para poder tener una semana más tranquila antes de lo que se avecina».