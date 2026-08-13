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«Vamos allí para ganarlo» - Jonathan Tah lanza una desafiante advertencia al Borussia Dortmund mientras el Bayern de Múnich busca su primer título de la temporada
Tah, listo para un segundo capítulo en el Bayern
El central del Bayern Tah espera con entusiasmo el inicio de su segunda temporada con el gigante bávaro. Tras un año de debut muy exitoso, el internacional alemán ya se ha marcado como objetivo conquistar más títulos.
El Bayern se está preparando actualmente para el próximo partido de la Supercopa de la DFL contra su feroz rival, el Dortmund. El tradicional duelo que abre la temporada brindará a Tah y a sus compañeros una oportunidad inmediata de reafirmar su dominio a nivel nacional.
«Ganar títulos siempre es algo especial», afirmó Tah. «Y este título es diferente de otros títulos durante la temporada. Al final, hicimos una gran temporada pasada. Por eso podemos ganar este título al comienzo de esta temporada. Sí, siempre, siempre es algo especial. Por supuesto, vamos allí para ganarlo».
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Confiar en la intuición y sentirse aceptado
Al reflexionar sobre su integración sin fisuras en la plantilla, Tah expresó una enorme satisfacción por su decisión final de fichar por el vigente campeón de Alemania. El imponente defensa se consolidó rápidamente como una figura vital en Múnich.
«Diría, para mí mismo, que confíe en mi intuición y en mis decisiones, porque siento que tomé la decisión correcta al venir aquí, y la primera temporada ha sido increíble», explicó.
«La forma en que, ya sabes, pude venir aquí y ser yo mismo, exactamente como soy, y la manera en que la gente me aceptó como jugador, pero también como persona, fue especial para mí. Creo que, para mí, eso es algo que quiero mantener esta temporada y seguir trabajando en diferentes cosas. Siempre hay algo que puedes hacer mejor. Pero, sí, ese es el objetivo principal.
Asumir el liderazgo y los objetivos defensivos
Con un año completo de experiencia a sus espaldas, Tah está ahora preparado para asumir una responsabilidad aún mayor dentro del vestuario. También ha fijado objetivos tácticos claros para la unidad defensiva del equipo.
«Creo que una cosa importante para mí es también crecer más en el papel de líder en un equipo», dijo Tah. «Ya sabes, cuando llegas el primer año, siempre tienes que adaptarte, es un equipo nuevo y tienes que ver cómo encajas. Pero al final tuve la sensación de que podía desempeñar mi papel de líder junto a los otros líderes, dentro y fuera del campo.
«Por supuesto, quiero trabajar en eso. Luego hay muchos detalles, como en el campo. Creo que una cosa o un objetivo que me marqué, y también, digamos, los defensas, el grupo de defensas, es que no queremos encajar más goles. Queremos encajar menos goles que la temporada pasada. Sí, trabajaremos en eso».
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Duelo en el Signal Iduna Park
La solidez defensiva del Bayern se pondrá a prueba de inmediato cuando visite al Borussia Dortmund el sábado 22 de agosto. El duelo, muy esperado, se disputará ante un público hostil en el Signal Iduna Park.
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