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imago-sport-1082600439.jpgBranislav Racko
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Vamos a sufrir!» - Yaya Touré exige valentía y pasión al Slovan Bratislava antes de la prueba ante el PSG

Yaya Touré
Paris Saint-Germain vs Slovan
Paris Saint-Germain
Slovan
Liga de Campeones
1. Liga
Ligue 1

El entrenador del Slovan Bratislava, Yaya Toure, ha advertido a sus jugadores de que se preparen para una noche de presión intensa en su visita al vigente campeón, el Paris Saint-Germain. El excentrocampista del Barcelona insiste en que su equipo debe mostrar un carácter enorme para sobrevivir ante una plantilla repleta de talento de talla mundial.

  • Los campeones eslovacos visitan París

    El Bratislava afronta una tarea desalentadora al viajar para medirse al vigente campeón, el PSG, en el Parque de los Príncipes en el estreno de la fase de liga del miércoles por la noche. El conjunto eslovaco aseguró su plaza en el torneo principal tras una exigente campaña de clasificación, en la que se deshizo del Iberia Tbilisi, el Mjallby y el Celje. La cita también supone un hito histórico para Toure, que se convierte en el primer entrenador africano en dirigir a un equipo en la Champions League.

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  • imago-sport-1082192939.jpgBranislav Racko

    El entrenador exige una actuación sin miedo

    El técnico marfileño insistió en que sus jugadores no deben mostrar ningún miedo ante la alineación plagada de estrellas del equipo anfitrión, mientras buscan demostrar sus credenciales en el mayor escenario de Europa.

    Motivado por el desafío que les espera en la capital francesa, Touré dijo a los periodistas: "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, con [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue y los demás, pero no quiero que tengan miedo. Puede que les superen una, dos o tres veces, pero tienen que resistir. Después del partido, les preguntaré qué han aprendido y qué han hecho bien".

    Plenamente consciente de la inmensa presión a la que se enfrentará su equipo, el técnico de 43 años añadió: "Tenemos que ponerles las cosas difíciles. Tenemos que ser valientes, decididos, apasionados. Vamos a cometer errores, vamos a sufrir, pero tengo ganas de ver cómo rendirá mi equipo".

  • Touré saborea la batalla con Enrique

    Toure también reservó grandes elogios para su homólogo Luis Enrique, destacando el notable logro del español al guiar al PSG a dos títulos continentales consecutivos. Expresando su admiración por el experimentado técnico, el excentrocampista del Barcelona dijo: "Es uno de los mejores entrenadores del mundo, es un placer jugar contra su equipo. Vamos a intentar ofrecer un buen espectáculo y le tenemos mucho respeto".

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  • imago-sport-1081361230.jpgBranislav Racko

    Un rebote crucial espera a ambos

    Al Bratislava le espera una dura prueba y deberá recomponerse rápidamente tras encadenar dos derrotas consecutivas en la liga doméstica que le han dejado cuarto en la clasificación. Mientras tanto, el PSG busca una actuación convincente para recuperar la confianza después de que un inicio de campaña lento le hiciera caer hasta la 13.ª posición en la Ligue 1. El exigente viaje a París servirá como una medida vital del carácter del equipo de Toure antes de retomar sus compromisos en la Super Liga doméstica.

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