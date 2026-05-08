Valverde y Tchouameni podrían ser sancionados por el Real Madrid tras una pelea en el entrenamiento que dejó al uruguayo en el hospital

A pesar de los intentos por restar importancia al incidente, el Real Madrid ha confirmado un grave enfrentamiento físico entre Tchouameni y Valverde. La investigación interna del club se centra en una falta muy grave que obligó a Valverde a recibir tratamiento hospitalario por una lesión en la cabeza y que le mantendrá de baja hasta 14 días. Un instructor oficial supervisará el proceso, que podría suponer la suspensión de ambos centrocampistas de todas sus actividades durante un máximo de un mes.