Portugal se adelantó a los seis minutos: Pedro Neto envió un centro preciso, Neves cabeceó al segundo palo y marcó su cuarto gol con la selección. Congo quedó atónita, pero, en vez de sentenciar, Portugal bajó el ritmo y pasó el balón sin rumbo.

Solo generaron un par de medias ocasiones, mientras que la República Democrática del Congo amenazaba al contraataque, con Wissa intentando desbordar a la defensa lusa. En el descuento de la primera parte llegó el premio: Wissa, libre de marca, cabeceó un centro de Arthur Masuaku.

En la reanudación, Portugal pensó volver a adelantarse con un remate acrobático de João Cancelo, anulado por fuera de juego. Acto seguido, Cédric Bakambu se plantó solo ante el portero luso y su disparo golpeó el poste tras ganar la partida física a Bruno Fernandes.

El ingresado Francisco Conceição fue el más peligroso de Portugal y superó a la zaga congoleña para asistir a Ronaldo en dos ocasiones, aunque el veterano delantero no acertó. Los lusos insistieron hasta el final, pero no marcaron el segundo, y la República Democrática del Congo sumó un punto en su regreso a un Mundial desde 1974.

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