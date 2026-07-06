La primera parte del derbi ibérico estuvo igualada. João Cancelo disparó alto desde lejos a los siete minutos, y poco después Mikel Oyarzabal quedó solo ante la portería, pero su tiro se marchó desviado.

Ronaldo obligó al portero a una parada sencilla, y poco después Diogo Costa respondió con una excelente doble parada ante los disparos con efecto de Lamine Yamal y Alex Baena.

Al final del primer tiempo Portugal tomó la iniciativa: un cabezazo de João Félix al segundo palo generó peligro, aunque el remate de Ronaldo no inquietó a Unai Simón. Poco antes del descanso, un disparo potente de Nuno Mendes se desvió al larguero.

La segunda parte fue un fiasco hasta que Costa despejó un libre de Yamal y Fernandes mandó el balón al lateral.

En el 91, el suplente Mikel Merino recibió un pase en profundidad de Ferran Torres y batió al portero para sentenciar la eliminatoria. Bernardo Silva casi empató en el descuento, pero su remate se marchó por encima del larguero.

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