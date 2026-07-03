La primera parte tuvo buenas ideas, pero faltó calidad. Ronaldo dispuso de un par de ocasiones a medias y João Cancelo envió centros peligrosos desde la izquierda, pero ninguno de los dos equipos estuvo cerca de marcar.

Tras el descanso el partido cobró vida: Croacia, olfateando la victoria, contraatacó con decisión. Diogo Costa detuvo el primer disparo de Kovacic, pero no pudo evitar el 1-0 de Perisic dos minutos después.

Costa detuvo dos remates de Kovacic y mantuvo a Portugal en juego. Los lusos reaccionaron: Ronaldo igualó de penalti tras una falta sobre Renato Veiga, y siguieron apretando. Ramos, que había reemplazado a Ronaldo, marcó el 2-1 tras un centro perfecto de Leão.

En el descuento, Croacia creyó empatar, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego de Pasalic.

De forma agridulce, esto tuvo sus consecuencias. Luka Modrić, con 40 años pero igual de elegante, probablemente haya jugado su último Mundial. Fue un final poco glorioso.

Fue agotador, pero ganó el mejor.

GOAL valora a los jugadores de Portugal en el Estadio de Toronto...