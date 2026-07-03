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Portugal RatingsGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de Portugal vs. Croacia: Cristiano Ronaldo marca su primer gol en eliminatorias del Mundial, pero el suplente Gonçalo Ramos acapara el protagonismo y prepara el duelo contra España

Player ratings
C. Ronaldo
G. Ramos
Portugal
Croacia
FEATURES
Portugal vs Croacia
World Cup

Gonçalo Ramos marcó en el tiempo de descuento y dio a Portugal una agónica victoria 2-1 sobre Croacia, clasificando a los octavos del Mundial. Croacia abrió el marcador, pero Portugal remontó. Ronaldo anotó de penalti y fue reemplazado por Ramos, quien firmó el momento clave.

La primera parte tuvo buenas ideas, pero faltó calidad. Ronaldo dispuso de un par de ocasiones a medias y João Cancelo envió centros peligrosos desde la izquierda, pero ninguno de los dos equipos estuvo cerca de marcar.

Tras el descanso el partido cobró vida: Croacia, olfateando la victoria, contraatacó con decisión. Diogo Costa detuvo el primer disparo de Kovacic, pero no pudo evitar el 1-0 de Perisic dos minutos después.

Costa detuvo dos remates de Kovacic y mantuvo a Portugal en juego. Los lusos reaccionaron: Ronaldo igualó de penalti tras una falta sobre Renato Veiga, y siguieron apretando. Ramos, que había reemplazado a Ronaldo, marcó el 2-1 tras un centro perfecto de Leão.

En el descuento, Croacia creyó empatar, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego de Pasalic.

De forma agridulce, esto tuvo sus consecuencias. Luka Modrić, con 40 años pero igual de elegante, probablemente haya jugado su último Mundial. Fue un final poco glorioso.

Fue agotador, pero ganó el mejor.

GOAL valora a los jugadores de Portugal en el Estadio de Toronto...

  • Nuno MendesGetty

    Portero y defensa

    Diogo Costa (7/10):

    Realizó una parada decisiva al comienzo de la segunda parte. No pudo hacer nada para evitar el gol. Realizó un par de paradas importantes más.

    João Cancelo (6/10):

    Podría haber marcado más de cerca a Perisic en el gol.

    Rúben Dias (5/10):

    Tuvo un partido complicado. Recibió una tarjeta amarilla al principio y se mostró bastante inseguro en defensa.

    Renato Veiga (7/10):

    Realizó excelentes despejes in extremis y cabezazos. Sacó de apuros a Dias en varias ocasiones.

    Nuno Mendes (7/10):

    Generó tres ocasiones, mantuvo el control en su banda y contribuyó a la posesión.

    • Anuncios
  • Bruno FernandesGetty

    Centro del campo

    Joao Neves (7/10):

    Activo en el centro del campo, corrió mucho y realizó entradas decisivas.

    Vitinha (6/10):

    Tuvo mucho el balón, pero aportó poco en ataque.

    Bruno Fernandes (4/10):

    Su peor partido: sin crear ocasiones y ausente del juego.

  • Cristiano RonaldoGetty

    Ataque

    Rafa Leão (6/10):

    Muy activo por la izquierda, lleno de energía y siempre dispuesto a regatear, pero falto de acierto en la definición.

    Cristiano Ronaldo (6/10):

    No brilló, marcó un gol anulado por fuera de juego, transformó un penalti y fue sustituido. Partido extraño.

    Pedro Neto (5/10):

    Corrió mucho, pero sin aportar calidad. Fue sustituido tras una hora decepcionante.

  • Roberto Martinez Getty

    Suplentes y entrenador

    Nelson Semedo (6/10):

    Partido decente como lateral derecho tras salir del banquillo; poco trabajo.

    Bernardo Silva (6/10):

    Poco balón, pero contuvo al centro del campo croata con sus carreras.

    Francesco Conceição (5/10):

    Sin impacto tras salir desde el banquillo.

    Gonçalo Ramos (10/10):

    El héroe del partido. Sustituyó a la leyenda y marcó de cabeza el gol de la victoria.

    Rúben Neves (N/A):

    Sin tiempo para influir.

    Roberto Martínez (7/10):

    Tomó la valiente decisión de sustituir a Ronaldo, y le salió bien. De alguna manera, se han clasificado para los octavos de final.

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