Valoraciones de Portugal vs. Chile: Lo sentimos, Cristiano, pero Bruno brilla más. Fernandes sentencia el amistoso tras la absurda expulsión de Leão, y Guedes eclipsa a un discreto Ronaldo

Leao llegaba al partido tras una temporada frustrante en el AC Milan, en la que le costó recuperar su mejor forma y estado físico, pero fue el delantero más peligroso de su equipo durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, en el descuento de un primer tiempo sin goles, Leao se involucró en un forcejeo cerca de la banda derecha y vio la roja directa por golpear a Iván Ramón, quien también fue expulsado.

En el descanso, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, introdujo varios cambios. Dos de ellos, Rubén Neves y Gonçalo Guedes —que reemplazó a Ronaldo—, combinaron para abrir el marcador: pase en profundidad del primero y remate inteligente con el exterior del pie derecho del segundo.

Bruno amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área tras otra jugada de Guedes y asistencia de Francisco Conceicao. Chile acortó distancias en los últimos segundos por medio de Lucas Cepeda, quien batió a Rui Silva con un disparo raso desde 20 metros, pero Portugal aguantó para ganar su penúltimo amistoso antes del Mundial.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de Portugal que saltaron al campo en el Estadio Nacional...