Portugal se adelantó a los seis minutos, cuando Pedro Neto envió un centro preciso que encontró la carrera de Neves, quien remató de cabeza al segundo palo para marcar su cuarto gol con la selección. La República Democrática del Congo quedó atónita, pero, en vez de sentenciar, Portugal bajó el ritmo y trató el partido como un entrenamiento, pasando el balón sin rumbo fijo durante largos periodos.

Solo generaron un par de medias ocasiones, mientras que la República Democrática del Congo amenazaba al contraataque, con Wissa presionando la defensa lusa. En el descuento de la primera parte, Wissa, libre de marca, cabeceó un centro de Arthur Masuaku y premió el esfuerzo congoleño.

En la reanudación, João Cancelo marcó de forma acrobática, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. Acto seguido, Cédric Bakambu se plantó en el área lusa y su disparo golpeó el poste tras ganar la partida física a Bruno Fernandes.

El suplente Francisco Conceição fue el más activo de Portugal y asistió a Ronaldo en dos ocasiones, pero el delantero de 41 años no acertó. Los lusos insistieron hasta el final, mientras que la República Democrática del Congo sumó un punto en su regreso a un Mundial desde 1974.

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