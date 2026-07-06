Valoraciones de México vs. Inglaterra: Julián Quiñones brilló, Raúl Jiménez dio esperanzas, pero Jude Bellingham acabó la ilusión azteca

Inglaterra y México ofrecieron un gran partido, pero El Tri cayó 3-2 ante los Tres Leones en el Azteca.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones marcaron para México, pero Jude Bellingham volteó el marcador en dos minutos letales. El jugador del Real Madrid firmó su tercero y cuarto gol del Mundial y puso a Inglaterra arriba antes de que el Tri pudiera reaccionar.

Jordan Pickford, que ya había encajado seis goles de Jiménez en la Premier League, realizó dos excelentes paradas ante el veterano delantero para mantener a Inglaterra 2-1 al descanso. Sin embargo, no pudo detener a Jiménez desde el punto de penalti en los últimos compases, cuando México llevó el partido al límite.

Pese a la caída, el equipo dejó huella en un Mundial histórico: marcó cuatro triunfos, 12 puntos, 10 goles, cuatro partidos sin recibir gol y las tres asistencias de Roberto Alvarado.

GOAL puntúa a los jugadores de México tras su derrota ante Inglaterra en el Estadio Azteca...