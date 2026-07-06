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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Valoraciones de México vs. Inglaterra: Julián Quiñones brilló, Raúl Jiménez dio esperanzas, pero Jude Bellingham acabó la ilusión azteca

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FEATURES
Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
Raúl Jiménez
J. Bellingham
H. Kane
Javier Aguirre Onaindía

La histórica trayectoria de México en el Mundial terminó con una decepción en el Azteca, donde Julián Quiñones fue el protagonista y Raúl Jiménez dio esperanzas a «El Tri», antes de que Jude Bellingham impulsara a Inglaterra hacia una emocionante victoria por 3-2.

Inglaterra y México ofrecieron un gran partido, pero El Tri cayó 3-2 ante los Tres Leones en el Azteca.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones marcaron para México, pero Jude Bellingham volteó el marcador en dos minutos letales. El jugador del Real Madrid firmó su tercero y cuarto gol del Mundial y puso a Inglaterra arriba antes de que el Tri pudiera reaccionar.

Jordan Pickford, que ya había encajado seis goles de Jiménez en la Premier League, realizó dos excelentes paradas ante el veterano delantero para mantener a Inglaterra 2-1 al descanso. Sin embargo, no pudo detener a Jiménez desde el punto de penalti en los últimos compases, cuando México llevó el partido al límite.

Pese a la caída, el equipo dejó huella en un Mundial histórico: marcó cuatro triunfos, 12 puntos, 10 goles, cuatro partidos sin recibir gol y las tres asistencias de Roberto Alvarado.

GOAL puntúa a los jugadores de México tras su derrota ante Inglaterra en el Estadio Azteca...

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Portero y defensa

    Raúl Rangel (6/10):

    Debió estar más atento en la jugada del tercer gol de Inglaterra, sobre todo porque los Tres Leones ya jugaban con uno menos. Aun así, no fue el responsable principal de que México perdiera el control en esos dos minutos fatales.

    Jorge Sánchez (6/10):

    Su presión en campo rival generó recuperaciones peligrosas, pero sufrió cuando Anthony Gordon lo aisló en espacios abiertos.

    César Montes (6/10):

    Pudo empatar justo antes del descanso, pero Bellingham salvó a Inglaterra. Mostró serenidad con el balón, aunque no logró imponer orden defensivo cuando el rival se adelantó 2-0.

    Johan Vásquez (7/10):

    Culminó un torneo memorable con otra actuación sólida. Vásquez aportó estabilidad defensiva a El Tri a lo largo de todo el Mundial, y su distribución volvió a destacar frente a Inglaterra.

    Jesús Gallardo (5/10):

    Se proyectó con frecuencia por la izquierda y dio amplitud, pero sus centros y su último pase faltaron de precisión.


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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Érik Lira (7/10):

    Destacó en el Mundial y podría fichar por un club europeo, donde seguiría creciendo como centrocampista. Su duelo con Bellingham fue lo más emocionante del partido.

    Luis Romo (6/10):

    Participó en un par de acciones ofensivas al inicio, pero perdió protagonismo con el paso de los minutos. México necesitaba más control en el medio, y Romo no lo aportó de forma constante.

    Gilberto Mora (6/10):

    Antes de perder el balón que originó el segundo gol de Inglaterra, había mostrado un gran trabajo defensivo y toques inteligentes. Lo más destacable fue su reacción: tras el 2-1, se serenó e intentó volver a influir, demostrando madurez.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):

    Su Mundial se recordará por su eficacia en ataque y defensa. Sin sus movimientos, centros y trabajo defensivo, México no habría alcanzado el nivel ofensivo mostrado.

    Raúl Jiménez (7/10):

    Aguirre lo mantuvo en el once en lugar de Quiñones por su fiabilidad en los penaltis, y Jiménez no falló desde el punto de penalti para poner el 3-2. Antes de eso, Pickford le había negado el gol en dos ocasiones con grandes paradas.

    Julián Quiñones (8/10):

    El más peligroso de México esa noche; sin él, el partido quizá nunca habría sido un clásico instantáneo. Su influencia se desvaneció cuando Aguirre convirtió la recta final en una batalla aérea, y su salida eliminó la amenaza ofensiva más decisiva de México.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Edson Álvarez (6/10):

    Salió al campo en el descanso por el lesionado Montes y le costó adaptarse al ritmo. Aun así, participó sobre todo en las jugadas a balón parado.

    Santiago Giménez (5/10):

    Entró en varios tramos del Mundial, pero nunca mostró plena confianza en sus movimientos ni en su definición. Otra actuación esporádica complicada.

    Brian Gutiérrez (7/10):

    Aportó energía y enseguida atacó a la zaga inglesa; su carrera obligó a Harry Kane a cometer la falta que originó el penalti de Jiménez. Esta experiencia en el Mundial debería ser clave para su futuro con El Tri.

    Álvaro Fidalgo (6/10):

    Asumió la circulación del balón en los últimos minutos, pero no encontró el pase decisivo para el empate. Su entrada demostró que México lo hubiera necesitado antes.

    Guillermo Martínez (5/10):

    La lógica de Aguirre era clara: meter otro jugador alto en el área para buscar el empate. Sin embargo, quitar a Quiñones, el mejor de México esa noche, complicó la decisión.

    Javier Aguirre (7/10):

    Tras la derrota surgen dudas. Quizá México necesitó desde el inicio un centrocampista más de posesión, como Fidalgo en lugar de Romo, y retirar a Quiñones al final fue una apuesta muy arriesgada. No se puede sacar a un jugador que ha participado en cinco goles en el torneo justo cuando más se necesita anotar. Aun así, Aguirre se despide del Mundial tras llevar a México a una de las trayectorias más memorables de su historia.

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