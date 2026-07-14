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Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores españoles ante Francia: Rodri lideró a La Roja, y Mikel Oyarzabal y Pedro Porro clasificaron a los campeones de Europa para la final del Mundial

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Francia vs España

España se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia este martes. Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro, en la segunda parte, marcaron los goles. La Roja dominó en Dallas y ya espera al ganador de Inglaterra-Argentina.

España dominó la posesión y se adelantó en la primera parte: Lamine Yamal sufrió una falta de Lucas Digne dentro del área y Oyarzabal transformó el penalti. Podría haber llegado el 2-0, pero el disparo de Fabián Ruiz fue bloqueado tras una combinación de pases entre Yamal y Dani Olmo.

Tras el descanso, España amplió la ventaja: Porro combinó con Olmo y batió a Maignan.

Poco después, Yamal pareció marcar el tercero tras escaparse solo y colocar el balón en la escuadra, pero el tanto fue anulado por fuera de juego milimétrico.

Francia lo intentó, sobre todo con dos disparos fuera de Mbappé, pero nunca pareció capaz de recortar distancias.

GOAL puntúa a los jugadores de España en Dallas...

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    Portero y defensa

    Unai Simón (7/10):

    No hizo paradas difíciles, pero salió bien para evitar que Mbappé se quedara solo ante la portería en la primera parte.

    Pedro Porro (8/10):

    Sufrió al inicio con Barcola, pero ganó seguridad y aportó equilibrio defensivo y en la salida de balón. Marcó el segundo gol de España con gran serenidad.

    Pau Cubarsi (9/10):

    Leyó el partido de forma magnífica, bloqueando e interceptando constantemente en su área y mostrando su habilidad en el regate.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Lideró con experiencia y serenidad la zaga ante su país natal.

    Marc Cucurella (8/10):

    Tras ver una amarilla, controló a Olise y Dembélé. Excelente toma de decisiones del nuevo lateral izquierdo del Real Madrid.

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    Centro del campo

    Fabián Ruiz (7/10):

    Enlazó bien el juego en el centro del campo, aunque algunos de sus pases más arriesgados no salieron bien. Quizá piense que debería haber marcado en la primera parte, cuando Upamecano le bloqueó un disparo a bocajarro.

    Rodri (9/10):

    Dirigió el juego con autoridad, ganó duelos y dictó el ritmo de España.

    Dani Olmo (9/10):

    Magnífico en espacios reducidos, tanto al conducir el balón como al tocarlo de espaldas, especialmente en la asistencia del segundo gol.

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    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Demostró inteligencia al provocar el penalti, en una jugada que resume cómo mantuvo en vilo a Digne todo el partido. Lástima que le anularan el gol por un fuera de juego muy ajustado.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    No brilló todo el partido, pero marcó un penalti imparable y, en ocasiones, se replegó para crear superioridad numérica y lanzar los ataques de España con toques precisos.

    Álex Baena (6/10):

    Completó un partido sólido por la banda izquierda, aunque sin aportar peligro en el último tercio.

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    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (5/10):

    Remató de cabeza fuera cuando estaba bien colocado para poner el 3-0 tras sustituir a Oyarzabal.

    Mikel Merino (6/10):

    Sus hazañas de última hora no fueron necesarias en este partido, ya que entró en sustitución de Olmo.

    Pedri (6/10):

    Realizó un par de regates llamativos en su breve aparición.

    Marcos Llorente (N/A):

    Dio un respiro a Porro en los últimos minutos.

    Nico Williams (sin puntuación):

    Realizó un par de internadas por la izquierda tras sustituir a Baena.

    Luis de la Fuente (9/10):

    Su equipo dominó a la favorita del torneo; los jugadores cometieron pocos errores y él volvió a sacar lo mejor de su talento.

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