España dominó la posesión y se adelantó en la primera parte: Lamine Yamal sufrió una falta de Lucas Digne dentro del área y Oyarzabal transformó el penalti. Podría haber llegado el 2-0, pero el disparo de Fabián Ruiz fue bloqueado tras una combinación de pases entre Yamal y Dani Olmo.

Tras el descanso, España amplió la ventaja: Porro combinó con Olmo y batió a Maignan.

Yamal pareció marcar el tercero poco después, cuando se escapó en solitario y envió un disparo con efecto a la escuadra, pero la celebración del joven se vio truncada al confirmarse que estaba ligeramente fuera de juego.

Francia intentó reaccionar, pero solo Mbappé probó a Unai Simón con dos disparos fuera y nunca amenazó de verdad.

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