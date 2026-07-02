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Spain GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores españoles ante Austria: ¡La Roja despega! Mikel Oyarzabal marca un doblete y Lamine Yamal deslumbra en los octavos del Mundial

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Austria
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FEATURES
España vs Austria
M. Oyarzabal
L. Yamal

España venció 3-0 a Austria en Los Ángeles y avanzó a octavos del Mundial 2026. Los campeones de Europa controlaron el partido de principio a fin gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un cabezazo de Pedro Porro.

La Roja tardó en entrar en el partido, pero acabó dominando. Tras un cabezazo de Laporte que se marchó fuera, Cucurella creyó abrir el marcador tras un córner, aunque el gol fue anulado por falta al portero.

Lamine Yamal y Oyarzabal exigieron dos buenas paradas consecutivas al portero austriaco Alexander Schlager, pero el primer gol llegó cuatro minutos después, cuando Oyarzabal remató a la red un preciso centro raso de Cucurella. El extremo debería haber duplicado la ventaja en el descuento de la primera parte, pero volvió a toparse con el palo tras un tiro libre de Alex Baena que golpeó el larguero.

En la segunda parte, Rodri lanzó raso y desviado, y Austria respondió con un cabezazo de Kalajdzic. Pero el 2-0 llegó cuando Baena centró y Porro cabeceó picado al fondo de la red.

Alaba despejó bajo palos un intento de Yamal a cinco del final, pero Oyarzabal cerró la cuenta en el 90+2 al rematar de primera otro centro de Cucurella. España avanza a octavos, donde espera Portugal o Croacia.

GOAL puntúa a los jugadores españoles en Los Ángeles...

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    No realizó ninguna parada. Deberían multarle.

    Pedro Porro (8/10):

    Actuó como extremo de apoyo sin descuidar la defensa. Marcó el segundo con un bonito cabezazo.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Seguro pese a su juventud; impulsó el juego ofensivo.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Actuación sólida pese a tener poco trabajo defensivo; tocó mucho balón y lo distribuyó con fluidez.

    Marc Cucurella (8/10):

    Jugó muy adelantado. Le anularon un gol de forma controvertida, pero poco después asistió a Oyarzabal y repitió la jugada al final del partido.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Un auténtico metrónomo en el centro del campo, que realizó una gran intervención para cortar una de las pocas incursiones de los austriacos hacia la portería rival.

    Pedri (6/10):

    Con uno de sus característicos pases ingeniosos creó una buena ocasión en la primera parte. Siempre estuvo disponible para recibir y reciclar el balón.

    Dani Olmo (6/10):

    Giró con brillantez en el área pero sin espacio. Ayudó en defensa.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Konrad Laimer lo marcó de cerca, pero mostró su clase habitual y elevó su nivel. Le anularon un gol en el final.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Hizo que su primer remate pareciera muy sencillo tras un centro milimétrico de Cucurella, y su segundo gol fue muy similar. Letal en el área.

    Alex Baena (7/10):

    Incisivo desde el inicio y clave en las mejores jugadas de España; sirvió un gran centro a Porro.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Mikel Merino (5/10):

    Poco impacto.

    Ferran Torres (5/10):

    Desaprovechó un par de buenas ocasiones de ataque.

    Gavi (N/A):

    Solo jugó cinco minutos tras salir del banquillo.

    Marc Pubil (N/A):

    Entró en el descuento para reforzar la defensa.

    Fabián Ruiz (N/A):

    También entró muy tarde, y probablemente no estará muy contento con ello.

    Luis de la Fuente (7/10):

    La actuación más convincente de España en este Mundial, y, de forma inquietante, parece que han encontrado su ritmo justo a tiempo.

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