En Nueva Jersey, España dominó el partido durante 120 minutos sin recibir un solo disparo de Argentina.

Lamine Yamal inquietó por la derecha y obligó a Emi Martínez a intervenir temprano. Después, La Roja dominó sin profundidad. Se mostraron cautelosos y poco decididos a disparar; solo el potente tiro de Marc Cucurella, que rozó el poste, acercó el gol.

En la segunda parte, La Roja mejoró con Nico Williams y Ferran Torres, pero Martínez respondió con varias paradas clave y llevó el partido a la prórroga.

En la prórroga España dominó la posesión, pero falló en la puntería y Martínez siguió salvando a Argentina.

Finalmente, España marcó: en el 106, Nico Williams peinó al segundo palo y Torres definió. Argentina reaccionó, pero un bloqueo de Cubarsi evitó el drama final. El fútbol, al menos, ganó.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey...