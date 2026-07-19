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Ferran TorresGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de los jugadores españoles ante Argentina: ¡Viva La Roja! Ferran Torres lidera a los campeones de Europa hacia la gloria mundialista con una final dominante

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FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
F. Torres

Ferran Torres marcó el único gol que dio a España el Mundial 2026 en una final muy aburrida. La Roja fue el único equipo que quiso jugar al fútbol y ganó merecidamente en la prórroga gracias al delantero del Barcelona. Con este título, España sumó su segundo gran trofeo seguido y podría haber sido el fin de la era de Leo Messi con Argentina.

En Nueva Jersey, España dominó el partido durante 120 minutos sin recibir un solo disparo de Argentina.

Lamine Yamal inquietó por la derecha y obligó a Emi Martínez a intervenir temprano. Después, La Roja dominó sin profundidad. Se mostraron cautelosos y poco decididos a disparar; solo el potente tiro de Marc Cucurella, que rozó el poste, acercó el gol.

En la segunda parte, La Roja mejoró con Nico Williams y Ferran Torres, pero Martínez respondió con varias paradas clave y llevó el partido a la prórroga.

En la prórroga España dominó la posesión, pero falló en la puntería y Martínez siguió salvando a Argentina.

Finalmente, España marcó: en el 106, Nico Williams peinó al segundo palo y Torres definió. Argentina reaccionó, pero un bloqueo de Cubarsi evitó el drama final. El fútbol, al menos, ganó.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey...

  • Marc Cucurella Getty

    Portero y defensa

    Unai Simón (7/10):

    Salió bien de la portería en varias ocasiones. No tuvo que realizar ni una sola parada.

    Pedro Porro (7/10):

    Mantuvo la amplitud y hizo circular el balón, pero su último pase fue deficiente.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Simuló bien la falta que provocó la expulsión de Enzo Fernández. Cubrió los balones en profundidad y mostró seguridad con el balón. Realizó un bloqueo milagroso en los últimos compases para sentenciar el partido.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Tuvo mucho contacto con el balón y lo movió bastante bien. Nunca tuvo mucho que hacer con el balón.

    Marc Cucurella (8/10):

    Excelente. Contención ante Messi y empuje ofensivo. Combativo y regular con su selección.

    • Anuncios
  • RodriGetty

    Centro del campo

    Rodri (8/10):

    Magnífico prácticamente todo el partido. Dirigió el juego desde el centro del campo y controló los espacios con eficacia.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Creó un par de ocasiones y mantuvo a raya al centro del campo argentino.

    Dani Olmo (7/10):

    Emblemático del problema de España: mantuvo bien el balón, hizo los desmarques correctos, pero nunca remató con fuerza cuando tuvo la oportunidad.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Muy activo al inicio; Argentina intentó sacarlo a patadas. Con el paso del tiempo se metió en el partido y se convirtió en una amenaza.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    25 toques, 11 pases completados y un par de intentos de gol sin convicción. Es magnífico en sus días buenos, pero aquí se mostró demasiado ingenioso e ineficaz.

    Álex Baena (6/10):

    Colocado de forma poco acertada en la banda izquierda. Se compenetró bien con el equipo, pero no aportó la velocidad que España necesitaba.

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  • Luis De La FuenteGetty

    Suplentes y entrenador

    Pedri (7/10):

    Aportó más empuje ofensivo, algo que España necesitaba.

    Ferran Torres (10/10):

    El héroe del partido. Falló un par de ocasiones antes de marcar el gol de la victoria.

    Nico Williams (8/10):

    Revulsivo desde el banquillo: su velocidad y creatividad cambiaron el partido y aportaron un plus ofensivo cuando España se quedaba sin ideas.

    Mikel Merino (6/10):

    Se entregó al máximo. Falló una buena ocasión.

    Martín Zubimendi (N/A):

    Aportó energía extra en el centro del campo durante la prórroga.

    Eric García (sin puntuación):

    Jugó los últimos 20 minutos como central y cumplió.

    Luis de la Fuente (10/10):

    ¡Victoria! Dejó de nuevo a Pedri en el banco y apostó por Álex Baena en la izquierda. Su equipo controló el partido, pero le faltó puntería. España solo brilló en la prórroga, pero a él no le importará: ya suma dos títulos consecutivos.