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Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de los jugadores del Manchester United ante el Nottingham Forest: un brillante Bruno Fernandes iguala el récord de asistencias de la Premier League, mientras que el equipo de Michael Carrick se beneficia otra vez de la ayuda arbitral

Player ratings
Manchester United
B. Fernandes
Premier League
FEATURES
Manchester United vs Nottingham Forest
Nottingham Forest
L. Shaw
M. Carrick
B. Mbeumo

Bruno Fernandes igualó el récord de asistencias de la Premier League, y el Manchester United se aseguró el tercer puesto con una polémica victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest el domingo. El equipo de Michael Carrick se adelantó en el minuto 5 por medio de Luke Shaw, pero Morato empató de cabeza poco después del descanso, asistido por Elliot Anderson.

Sin embargo, el United recuperó pronto la ventaja gracias a una decisión sorprendente del árbitro Michael Salisbury, quien validó el gol de Matheus Cunha pese a que Bryan Mbeumo había controlado el balón con el brazo en la jugada previa, lo que recordó la mano de Benjamin Sesko ante el Liverpool.

Los locales sentenciaron con el 3-1: Mbeumo, que había fallado un pase de Bruno al inicio del segundo tiempo, se redimió al marcar a bocajarro tras otra asistencia del portugués, que ya suma 20 y puede batir el récord que comparte con Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

El Forest recortó con un tanto de Morgan Gibbs-White tras otra jugada de Anderson, y aunque apretó al final, el United resistió. Bruno casi sumó otra asistencia en el descuento, pero Diogo Dalot remató al poste en un contraataque.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del United que saltaron al campo en Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Portero y defensa

    Senne Lammens (6/10):

    No pudo evitar el gol de Morato, aunque realizó un par de buenas paradas.

    Diogo Dalot (6/10):

    Otra vez inseguro en la derecha, con mal posicionamiento, aunque aportó en ataque y la suerte le negó el gol tras un disparo al poste.

    Harry Maguire (6/10):

    Otra actuación bastante sólida del veterano central, que realizó muchos despejes oportunos.

    Lisandro Martínez (6/10):

    Actuación correcta del argentino, con pases precisos y defensa decidida.

    Luke Shaw (6/10):

    Abrió el marcador con un bonito disparo desde dentro del área, pero luego fue discreto y acabó viendo una amarilla por una falta desesperada.

    • Anuncios
  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Casemiro (6/10):

    No fue su mejor partido, pero realizó un par de entradas decisivas, apoyó en ataque cuando pudo y se ganó la ovación al ser sustituido en su última aparición en Old Trafford con el United.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Mantuvo bien la posesión, pero le costó influir y Anderson le eclipsó.

    Bruno Fernandes (8/10):

    El mejor jugador de la liga brilló, generando ocasiones hasta que Mbeumo marcó.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Ataque

    Amad Diallo (6/10):

    Actuación intensa del extremo, que habría sumado una asistencia de no ser por un fallo sorprendente de Mbeumo.

    Matheus Cunha (7/10):

    Sus regates crearon peligro y, aunque su gol no debió subir al marcador, lo aceptó con deportividad.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Falló dos ocasiones claras antes de salvar los muebles al rematar un centro de Bruno.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Joshua Zirkzee (4/10):

    Sustituyó a Mbeumo en la delantera durante los últimos 10 minutos y no logró materializar dos magníficas ocasiones.

    Mason Mount (6/10):

    Actuación animada del versátil delantero.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Entró en la triple sustitución con Zirkzee y Mount y fabricó una gran ocasión para el primero.

    Michael Carrick (6/10):

    Otra victoria para el entrenador interino, que parece a punto de conseguir el cargo de forma permanente. Pero fue otra victoria poco convincente, por lo que persisten las dudas sobre la idoneidad a largo plazo del excentrocampista.

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