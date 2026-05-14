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FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores del Inter Miami vs. FC Cincinnati: Lionel Messi lideró la remontada de los Herons, que ganaron un emocionante partido con ocho goles

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FC Cincinnati vs Inter Miami CF
FC Cincinnati
Inter Miami CF
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L. Messi

El argentino marcó la diferencia, como de costumbre, en un partido trepidante y caótico en el que el Inter Miami llegó a ir perdiendo dos veces antes de imponerse al FC Cincinnati.

En la MLS hay una lección clara: no conviene entrar en un duelo de goles con Lionel Messi y el Inter Miami.

El miércoles lo volvieron a demostrar: en un partido de ocho goles ante el FC Cincinnati, los Herons remontaron dos veces y ganaron 5-3 gracias a la magia de Messi y a su ataque, que resultó imparable pese a los errores defensivos. Mejor no entrar en un duelo de goles con Messi y compañía.

Miami golpeó primero en la primera parte cuando un despeje de Matt Miazga rebotó en Messi y entró, pero Cincinnati respondió con dos tantos: uno de Kevin Denkey desde el punto de penalti y otro de Pavel Bucha en el segundo palo. Messi igualó a los 55’, pero Evander respondió con un golazo. Luego Messi asistió a Silvetti para el 3-3, Berterame aprovechó un error local y sentenció el 4-3, y en el 89’ Celentano marcó en propia puerta.

Fue el Miami de siempre: un equipo caótico y hermoso que solo sabe ganar marcando un gol más que el rival, sin importar cuántos reciba.

Ganar así no siempre es sostenible, pero Miami lo hace mejor que la mayoría y lo volvió a demostrar.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el TQL Stadium...

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (5/10):

    Estuvo a punto de detener el penalti de Denkey, una pequeña oportunidad perdida. Aun así, no se le puede culpar por los goles, dada la floja defensa.

    Sergio Reguilón (6/10):

    El Miami celebró su segunda titularidad, aunque el defensa no fue tan eficaz como en sus anteriores apariciones.

    Micael (5/10):

    No estuvo mal, pero no fue tan sólido como en las últimas semanas, cuando el Miami defendió mejor.

    Gonzalo Luján (4/10):

    No puede aferrarse a los delanteros en el área. Aunque el segundo y tercer gol de Cincy surgieron de errores colectivos de Miami, el primero fue culpa suya por provocar el penalti.

    Ian Fray (5/10):

    Podría haber evitado el segundo gol y aportó poco en defensa.

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  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Centro del campo

    Yannick Bright (7/10):

    Como de costumbre, pieza fundamental en defensa, aunque el marcador no lo reflejara.

    Telasco Segovia (6/10):

    Bright lideró la defensa y De Paul llevó el peso del ataque. Segovia se situó en un término medio.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    Gran asistencia en el segundo gol de Messi. Tuvo mucho balón y generó ocasiones. En defensa, le dejó demasiado espacio a Evander en el tercer gol del Cincy.

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):

    Marcó dos goles, dio una asistencia y dominó el partido. ¿Qué más se puede decir?

    Luis Suárez (6/10):

    Recibió un pase atrás de Messi, pero su disparo fue bloqueado y golpeó el larguero. Quizá Messi debería haberlo lanzado él mismo.

    Germán Berterame (7/10):

    Tocó mucho el balón en el área sin crear peligro claro hasta que, en los últimos minutos, marcó el gol de la victoria para Miami. ¿Un punto de inflexión para él?

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    David Ruiz (6/10):

    Sustituyó a Reguilón, que no estaba para los 90 minutos, y lo hizo bien.

    Mateo Silvetti (8/10):

    Marcó de forma brillante y luego dio una asistencia. Regresó de la lesión y volvió a ser decisivo.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Acierto total al meter a Silvetti, aunque seguro que sufrió lo suyo desde la banda.

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