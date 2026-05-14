En la MLS hay una lección clara: no conviene entrar en un duelo de goles con Lionel Messi y el Inter Miami.

El miércoles lo volvieron a demostrar: en un partido de ocho goles ante el FC Cincinnati, los Herons remontaron dos veces y ganaron 5-3 gracias a la magia de Messi y a su ataque, que resultó imparable pese a los errores defensivos. Mejor no entrar en un duelo de goles con Messi y compañía.

Miami golpeó primero en la primera parte cuando un despeje de Matt Miazga rebotó en Messi y entró, pero Cincinnati respondió con dos tantos: uno de Kevin Denkey desde el punto de penalti y otro de Pavel Bucha en el segundo palo. Messi igualó a los 55’, pero Evander respondió con un golazo. Luego Messi asistió a Silvetti para el 3-3, Berterame aprovechó un error local y sentenció el 4-3, y en el 89’ Celentano marcó en propia puerta.

Fue el Miami de siempre: un equipo caótico y hermoso que solo sabe ganar marcando un gol más que el rival, sin importar cuántos reciba.

Ganar así no siempre es sostenible, pero Miami lo hace mejor que la mayoría y lo volvió a demostrar.

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