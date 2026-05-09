Valoraciones de los jugadores del Inter Miami frente al Toronto FC: Lionel Messi se convierte en el jugador de la MLS que más rápido ha alcanzado las 100 participaciones en goles, en una impresionante actuación ofensiva

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS. El sábado, ante un Toronto FC herido, marcó un gol, dio dos asistencias y participó en el resto de la goleada 4-2 de Inter Miami.

Ante un Toronto FC mermado, Messi marcó un gol, dio dos asistencias y preparó otro en la victoria 4-2 del Inter de Miami en Canadá. Los otros tres tantos los firmaron Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Reguilón, todos gracias a la magia del argentino. Con esta actuación, Messi se convirtió en el jugador de la MLS que más rápido ha alcanzado las 100 participaciones en goles.

De Paul abrió el marcador al aprovechar un tiro libre de Messi que fue bloqueado en la primera parte. Luego, a los 10’ de la segunda, Suárez recibió del ’10’ y definió a puerta vacía. Tres minutos después de asistir a Reguilón, Messi sentenció el partido con su gol en el 75’.

Pese a dos tantos de Emilio Aristizábal para Toronto FC, que mostró fallos defensivos, el equipo local no pudo frenar a Miami.

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