A la nueva «catedral» del Inter Miami aún le falta una victoria. El empate del sábado ante New England Revolution mantiene a los Herons invictos, pero sin ganar en el Nu Stadium tras tres partidos.

El empate sabatino se percibió más como un punto ganado que como dos perdidos, pues el Inter Miami remontó ante un sólido Revolution gracias a dos de sus estrellas menos reconocidas.

Un remate de Luis Suárez fue rechazado directamente a los pies de Germán Berterame, quien marcó su tercer gol de la temporada para igualar 1-1. Ese tanto alivia la presión sobre Berterame y resalta la creciente influencia de Suárez, quien busca un papel más protagónico en los Herons.

Ambos habían marcado juntos días antes en la victoria 2-0 sobre Real Salt Lake y, pese al poco descanso, el equipo comenzó bien. La primera parte fue un estudio posicional que invitó a ambos a atacar más tras el descanso. Casi lo logra Tadeo Allende, quien anotó en la segunda parte, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, los Revs golpearon primero: en el 57’, Carles Gil se plantó solo ante Dayne St. Clair y lo superó con un elegante globo que calló al público y animó a los visitantes. No obstante, esa ventaja se esfumó en el 76’ gracias al tanto de Berterame, que igualó el marcador. Los locales fueron los que más cerca estuvieron del triunfo, pero el portero visitante, Matt Turner, lo evitó con varias atajadas en los últimos minutos.

La búsqueda de la victoria local sigue y se trasladará al derbi ante el Orlando City el próximo fin de semana.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Nu Stadium...