Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Valoraciones de los jugadores del Chelsea vs. Tottenham: Enzo Fernández responde y Cole Palmer brilla; las estrellas ‘Blue’ avisan a Xabi Alonso y mantienen a los Spurs en apuros

Player ratings
Chelsea
E. Fernandez
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Tottenham

El Chelsea prolongó la lucha del Tottenham por la permanencia en la Premier League hasta la última jornada tras ganar 2-1 el martes, su primer triunfo en siete partidos. Enzo Fernández abrió el marcador con un gran gol de lejos en la primera parte y luego asistió a Andrey Santos en la segunda, manteniendo vivas las esperanzas europeas de los Blues.

Los Spurs empezaron fuertes y casi se adelantan a los 11 minutos, cuando Mathys Tel estrelló un cabezazo en el poste desde seis metros. Los locales respondieron con un tiro libre de Enzo que también golpeó el poste, y luego Cole Palmer obligó al portero a desviar su disparo con efecto.

Poco después, Fernández lanzó desde 30 metros y, con efecto, batió a Kinsky, que perdió la trayectoria del balón. En el descuento, Palmer pudo ampliar la ventaja, pero su disparo raso se marchó ligeramente desviado.

Tras el descanso el Tottenham no reaccionó y los Blues ampliaron la ventaja: Kolo Muani erró en el centro del campo, Fernández controló un pase profundo y asistió a Santos, que marcó a placer.

Los Spurs recortaron distancias poco después con un remate a puerta vacía de Richarlison, pero no lograron el tanto que les hubiera dado la permanencia en un final desordenado.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    Seguro ante los pocos tiros de los Spurs, aunque no pudo evitar el gol.

    Josh Acheampong (6/10):

    Ganó duelos clave ante Tel y se proyectó al ataque; consiguió un tiro libre tras el descanso.

    Wesley Fofana (6/10):

    Realizó numerosos despejes e intercepciones, aunque se vio desbordado en el gol.

    Jorrel Hato (7/10):

    Otra actuación madura. Realizó una gran entrada sobre Maddison en los últimos minutos que probablemente decidió el partido.

    Marc Cucurella (5/10):

    Se desmarcó bien para colocarse en buenas posiciones de centro. Su mal despeje de cabeza fue castigado por Richarlison.

    • Anuncios
  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Andrey Santos (7/10):

    Mantuvo un duelo físico con el exjugador del Chelsea Gallagher y remató con inteligencia para ampliar la ventaja.

    Moisés Caicedo (6/10):

    Realizó un pase en profundidad de gran calidad para desmontar la defensa de los Spurs en la primera parte y conectó muy bien el juego.

    Cole Palmer (7/10):

    Por momentos mostró su mejor versión con toques sublimes, incluido el pase en la jugada previa al gol de Enzo. Lanzó un disparo que se fue por poco. Le encanta jugar contra el Tottenham.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (7/10):

    Muy acertado, dio una asistencia sencilla a Enzo y participó en el segundo gol, aunque luego se desdibujó.

    Liam Delap (6/10):

    Corrió con intensidad, pero sigue sin marcar; falló una ocasión clara y recibió su habitual tarjeta amarilla.

    Enzo Fernández (8/10):

    Apareció en el área para rematar a puerta, aunque el portero debería haberlo hecho mejor. Realizó algunos pases largos muy buenos hacia arriba y su asistencia con control fue maravillosa.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Aportó solidez a la defensa y cumplió con lo esperado.

    Mamadou Sarr (6/10):

    Realizó buenos toques y contribuyó a la victoria.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Salió al campo en los últimos minutos para agotar el tiempo. Un mal pase podría haber sido castigado.

    Shim Mheuka (N/A):

    Lo mismo que Garnacho para el canterano.

    Dario Essugo (N/A):

    Aportó frescura en el centro del campo en los últimos compases.

    Calum McFarlane (7/10):

    Gran victoria en su último partido en casa. El Chelsea dominó largos tramos, aunque su gestión del partido fue cuestionable. En un derbi solo importa el resultado.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Chelsea crest
Chelsea
CHE