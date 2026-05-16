En la primera parte, el Chelsea resistió la presión inicial del City y salió indemne. A Erling Haaland le anularon un gol por fuera de juego y, poco antes del descanso, Robert Sánchez bloqueó con facilidad un disparo del noruego.

Tras el descanso, Semenyo cabeceó ligeramente alto a los dos minutos. Luego el Chelsea respondió y Caicedo remató de cabeza, pero Rodri despejó sobre la línea.

A 20 minutos del final, Semenyo aprovechó un pase atrás de Haaland y marcó de volea al segundo palo. Enzo Fernández respondió con una volea que superó el travesaño.

El partido se abrió, pero el Chelsea no creó ocasiones claras. Khusanov evitó un posible penalti tras chocar con Hato y Sánchez desvió al poste un disparo de Nunes. Al final, el City celebró bajo los arcos.

En GOAL puntuamos a los jugadores del Chelsea en Wembley...