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Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores del Chelsea ante el Manchester City: Enzo Fernández pasó desapercibido en la final de la FA Cup, pese al esfuerzo defensivo de los Blues en Wembley

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Chelsea vs Manchester City

El Chelsea cayó 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup del sábado, pese a su valiente actuación en Wembley. Un magnífico remate de Antoine Semenyo en el minuto 72 dio el título a los Citizens y rompió la resistencia blue.

En la primera parte, el Chelsea resistió la presión inicial del City y salió indemne. A Erling Haaland le anularon un gol por fuera de juego y, poco antes del descanso, Robert Sánchez bloqueó con facilidad un disparo del noruego.

Tras el descanso, Semenyo cabeceó ligeramente alto a los dos minutos. Luego el Chelsea respondió y Caicedo remató de cabeza, pero Rodri despejó sobre la línea.

A 20 minutos del final, Semenyo aprovechó un pase atrás de Haaland y marcó de volea al segundo palo. Enzo Fernández respondió con una volea que superó el travesaño.

El partido se abrió, pero el Chelsea no creó ocasiones claras. Khusanov evitó un posible penalti tras chocar con Hato y Sánchez desvió al poste un disparo de Nunes. Al final, el City celebró bajo los arcos.

En GOAL puntuamos a los jugadores del Chelsea en Wembley...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    Realizó varias paradas importantes, pero no pudo hacer nada ante el remate con efecto de Semenyo.

    Malo Gusto (7/10):

    Contención efectiva ante Jeremy Doku y Cole Palmer; aportó en ataque, aunque sin precisión.

    Wesley Fofana (6/10):

    Al igual que Gusto, mostró gran lucha defensiva y realizó una excelente intercepción.

    Levi Colwill (7/10):

    Mejoró la salida de balón con pases precisos que superaban líneas.

    Jorrel Hato (6/10):

    Semenyo le complicó la tarea y debería haber marcado tras ganarle en el salto. Con el paso de los minutos se fue asentando y aportó equilibrio en ambas áreas.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Centro del campo

    Reece James (6/10):

    Tuvo suerte de no ser castigado tras perder el balón en una zona peligrosa. Por lo demás, mantuvo un buen ritmo de partido.

    Moisés Caicedo (7/10):

    Sufrió un golpe en el muslo al inicio, se repuso y participó en la construcción de jugadas y el empuje ofensivo del Chelsea. Realizó una gran intercepción.

    Enzo Fernández (5/10):

    Jugó con garra y vio la amarilla por una entrada dura. No logró imponer su juego, aunque rozó el gol con una volea.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Ataque

    Cole Palmer (6/10):

    Su primera labor fue defender ante la peligrosa banda izquierda del City, tarea que cumplió con diligencia. Menos eficaz en ataque.

    Joao Pedro (6/10):

    Trabajó sin descanso pese a contar con pocas ocasiones claras, bajó a recibir el balón y se desmarcó de los jugadores del City.

    Marc Cucurella (6/10):

    Volvió a jugar más adelantado. Corrió mucho y causó problemas al City.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Suplentes y entrenador

    Pedro Neto (6/10):

    Puso en aprietos a James Trafford poco después de salir al campo y se mostró peligroso.

    Liam Delap (5/10):

    Cabeceó por encima del larguero en su única ocasión y, por lo demás, le costó entrar en el partido.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Salió en los últimos minutos sin tiempo para influir.

    Calum McFarlane (6/10):

    Su plan funcionó un rato, pero en vez de marcar en su dominio, encajaron el gol decisivo y no reaccionaron.

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