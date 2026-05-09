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Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de los jugadores del Chelsea ante el Liverpool: Moisés Caicedo y Marc Cucurella brillan, y la rápida reacción de Enzo Fernández acaba con la racha de derrotas de los Blues

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Chelsea
E. Fernandez
Premier League
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Liverpool vs Chelsea

El Chelsea cortó su racha de derrotas en la Premier League al empatar 1-1 en Anfield el sábado. Un tiro libre de Enzo Fernández le dio un punto al equipo de Calum McFarlane, pero sus opciones de Liga de Campeones siguen lejanas tras no lograr la victoria necesaria.

No es la primera vez esta temporada que el Chelsea se ve por detrás en el marcador desde el principio, tras un disparo con efecto de Ryan Gravenberch desde 20 metros. Los locales también pudieron haber marcado el 2-0, pero Virgil van Dijk envió el balón por encima del larguero tras una ocasión clarísima, cuando un centro le dejó solo en el segundo palo.

Los Blues se fueron metiendo poco a poco en el partido, y Marc Cucurella puso a prueba a Giorgi Mamardashvili con un disparo cruzado tras colarse a la espalda de la defensa del Liverpool. Sin embargo, el portero de los Reds no pudo hacer nada para detener el tiro libre raso de Fernández, ya que la carrera de Wesley Fofana por el primer palo distrajo lo suficiente a Mamardashvili como para que el balón se colara por la esquina inferior.

Antes del descanso, Fernández obligó a otra parada a Mamardashvili y, tras el descanso, el Chelsea siguió presionando; Cole Palmer marcó, pero se anuló por un ligero fuera de juego de Cucurella. Sin embargo, eso reactivó al Liverpool: primero anularon un gol a Curtis Jones, luego Filip Jorgensen detuvo a Dominik Szoboszlai y el mismo Szoboszlai golpeó el poste.

Van Dijk remató al larguero en la recta final, pero el marcador ya no se movió.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Anfield...

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEAAFP

    Portero y defensa

    Filip Jorgensen (5/10):

    Podría haber evitado el gol de Gravenberch y sus decisiones con el balón fueron cuestionables. Sacó una buena parada a Szoboszlai en la segunda parte.

    Malo Gusto (4/10):

    No controló a Ngumoha, quien le superó con facilidad, y aportó poco en ataque.

    Wesley Fofana (6/10):

    Contención efectiva sobre Gakpo, poco incisivo. Su desmarque asistente facilitó el empate de Fernández.

    Levi Colwill (8/10):

    Se mostró sereno en su regreso tras la lesión de ligamento cruzado anterior. Realizó un par de excelentes recuperaciones y bloqueos, aunque no pareció en plena forma.

    Jorrel Hato (6/10):

    Superado a veces por la velocidad de Frimpong, quien le provocó una tarjeta amarilla. Resto del partido: actuación decente.

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEAAFP

    Centro del campo

    Andrey Santos (5/10):

    Podría haber salido antes a presionar a Gravenberch para evitar su gol. Jugó con pulcritud en el centro del campo, pero no se arriesgó lo suficiente antes de ser sustituido a la hora de juego.

    Moisés Caicedo (8/10):

    Le costó arrancar, pero a partir de la media hora dominó. Sus pases en profundidad a Cucurella fueron excepcionales y recuperó varios balones gracias a su excelente lectura de juego.

    Enzo Fernández (6/10):

    A menudo se giró hacia atrás al recibir en el último tercio, aunque su falta inteligente acabó en el gol del empate.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cole Palmer (5/10):

    Mostró un par de toques de calidad, pero tuvo que bajar al fondo del campo para participar en el juego la mayor parte del tiempo.

    Joao Pedro (6/10):

    Realizó un par de buenas internadas a la espalda de Konate sin obtener recompensa. Su disparo se fue por encima del larguero cuando por fin tuvo una ocasión de gol a quince minutos del final.

    Marc Cucurella (8/10):

    Le dio muchos problemas a Jones al colarse con frecuencia tras el lateral improvisado. Forzó una gran parada de Mamardashvili y fue una amenaza constante pese a jugar en una posición poco habitual.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Reece James (6/10):

    Sólido en el centro del campo tras reincorporarse tras su lesión a la hora de juego.

    Calum McFarlane (7/10):

    Pese al lento inicio del equipo, elogio al técnico interino por situar a Cucurella más adelantado, con buen resultado. Quizá podría haber realizado más cambios en la segunda parte para buscar el gol de la victoria.

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