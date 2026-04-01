Valoraciones de los jugadores de Portugal frente a la selección de Estados Unidos: Bruno Fernandes lleva la batuta, mientras que João Félix impresiona en ausencia de Cristiano Ronaldo

Portugal aguantó bien la presión inicial de Estados Unidos, con una defensa renovada que supo hacer frente al juego móvil de Christian Pulisic y Malik Tillman.

También fueron los instigadores del contraataque. Fernandes estuvo excelente en su papel de número 10 y puso a prueba las manos de Matt Freese al principio del partido con un disparo cruzado en el minuto ocho. Fue también Fernandes quien asistió en el primer gol. Se internó por la espalda, pero Chris Richards le cerró el ángulo de tiro. Fernandes respondió con un delicado taconazo hacia Trincao, quien remató a puerta para poner el 1-0 en el marcador.

El segundo llegó poco después del descanso. Fernandes también fue el protagonista de esa jugada. Lanzó un balón al pie de Félix, quien lo controló y remató de volea desde el borde del área. Hubo que defender a medida que se agotaba el tiempo, pero Martínez se mostró más o menos satisfecho con aprovechar sus cambios. En el minuto 80, incluso Sa estaba descansando. Este no fue un partido que demostrara que la Seleção va a ganar el Mundial. Pero fue una buena actuación frente a un rival inferior.

GOAL puntúa a los jugadores de Portugal en el Mercedes-Benz Stadium...