Los escandinavos volvieron al Mundial tras 28 años y empezaron algo nerviosos, pero Haaland, la máquina goleadora del City, calmó los nervios al rematar de tacón un centro al segundo palo antes del minuto 30.

Contra todo pronóstico, Irak empató a los 10 minutos con un potente cabezazo de Ayman Hussein, pero la igualdad duró poco: la presión constante de Haaland rindió frutos al aprovechar un pase atrás flojo; el portero iraquí reaccionó tarde y su despeje rebotó en la rodilla del delantero y entró.

Antes del descanso, Irak respondió con una volea que David Moller Wolfe desvió y un disparo de Akam Hashem que rozó el larguero.

Tras el descanso Noruega controló más y sentenció con el 3-1 de Leo Ostigard a diez minutos del final. Haaland falló el triplete, pero un cabezazo suyo obligó a un defensa iraquí a meterla en propia puerta.

GOAL valora a los jugadores de Noruega en Boston...