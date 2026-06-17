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Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores de Noruega frente a Irak: ¡Bienvenido a la fiesta, Erling Haaland! El delantero, autor de dos goles, da la primera victoria a los «outsiders» en un reñido partido inaugural del Mundial

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Noruega
Irak
World Cup
FEATURES
Irak vs Noruega
E. Haaland

Erling Haaland lideró la vital victoria de Noruega por 4-1 sobre Irak en su primer Mundial desde 1998. El delantero del Manchester City marcó dos goles en la primera parte y puso en ventaja a la revelación del torneo en el llamado «grupo de la muerte».

Los escandinavos volvieron al Mundial tras 28 años y empezaron algo nerviosos, pero Haaland, la máquina goleadora del City, calmó los nervios al rematar de tacón un centro al segundo palo antes del minuto 30.

Contra todo pronóstico, Irak empató a los 10 minutos con un potente cabezazo de Ayman Hussein, pero la igualdad duró poco: la presión constante de Haaland rindió frutos al aprovechar un pase atrás flojo; el portero iraquí reaccionó tarde y su despeje rebotó en la rodilla del delantero y entró.

Antes del descanso, Irak respondió con una volea que David Moller Wolfe desvió y un disparo de Akam Hashem que rozó el larguero.

Tras el descanso Noruega controló más y sentenció con el 3-1 de Leo Ostigard a diez minutos del final. Haaland falló el triplete, pero un cabezazo suyo obligó a un defensa iraquí a meterla en propia puerta.

GOAL valora a los jugadores de Noruega en Boston...

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Orjan Nyland (6/10):

    Sin culpa en el gol de Irak ni otras intervenciones destacadas.

    Julian Ryerson (6/10):

    Poco incisivo en ataque y sus centros no tuvieron la habitual precisión.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Realizó una intervención crucial ante Al-Hamadi y dirigió bien a la defensa.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Comenzó inseguro, pero se asentó y realizó varios despejes.

    David Moller Wolfe (7/10):

    Se proyectó al ataque y obtuvo una magnífica asistencia en el primer gol, además de realizar un bloqueo decisivo.

    • Anuncios
  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Sander Berge (6/10):

    Poco audaz con el balón, pero su avance provocó el primer gol.

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Actuación sencilla y sólida, con mucho despliegue físico del jugador del Benfica.

    Martin Odegaard (6/10):

    Se esperaba que generara más ocasiones ante un rival asequible, pero quedó marginado del juego. Aun así, dio una asistencia en un córner.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexander Sorloth (5/10):

    Es evidente que no es extremo cuando se le ve desplazado a la banda. Le costó impactar antes de ser sustituido.

    Erling Haaland (8/10):

    Inevitable. Marcó con su primer disparo a puerta en un Mundial y vio recompensada su intensa presión con su segundo gol. Una segunda parte discreta, pero cumplió con su cometido.

    Antonio Nusa (7/10):

    Muy incisivo, con un juego de pies deslumbrante y participación en el primer gol. Se entiende por qué se le conoce como el «Neymar noruego».

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Oscar Bobb (6/10):

    Exjugador del Manchester City, actuación discreta.

    Kristian Thorstvedt (7/10):

    Provocó el autogol tardío y mostró peligro.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Poco tiempo con el balón y sufrió un fuerte golpe.

    Leo Ostigard (7/10):

    Marcó de cabeza poco después de salir.

    Patrick Berg (N/A):

    Entró al final para reforzar el centro del campo.

    Stale Solbakken (8/10):

    El seleccionador noruego logró una victoria clave para mantener vivas las opciones de clasificación ante los difíciles duelos contra Senegal y Francia.

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