Ante un lleno en Nueva York/Nueva Jersey, con ruidosos aficionados noruegos animando como un barco vikingo, Senegal golpeó primero. Martin Ødegaard lanzó un peligroso tiro libre al área, pero Edouard Mendy respondió con una excelente atajada con el pie.

Poco después, Noruega presionó más y forzó un error: Marcus Pedersen, que había ingresado por el lesionado Julian Ryerson, robó un pase atrás de Kalidou Koulibaly y batió a Mendy para el 1-0 en el 43’.

Tras el descanso, Noruega aumentó su ventaja. En el 47’, Haaland recibió un pase filtrado de Ødegaard y batió a Mendy para el 2-0. Senegal respondió seis minutos después: contraataque rápido, tacón de Mané y Sarr recortó a 2-1.

La alegría duró poco: Senegal no despejó y Haaland, de 1.93 m, remató un centro raso para devolver la ventaja de dos goles. Noruega controló el partido, pero Sarr no se rindió.

A los dos minutos de los nueve de añadido, aprovechó un error defensivo y marcó el 3-2. El gol reanimó a una selección de Senegal que ha vivido entre la polémica desde el inicio del Mundial.

Según Opta Sports, Haaland es el sexto jugador en la historia del Mundial que marca más de un gol en cada uno de sus dos primeros partidos, tras Harry Kane en 2018 y Just Fontaine en 1958.

Noruega, que no jugaba un Mundial desde 1998, ya está en octavos. Sin embargo, comparte puntos con Francia y es segunda del Grupo I por diferencia de goles; ambos se verán las caras el viernes para definir el liderato.