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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Valoraciones de los jugadores de Noruega ante Senegal: Erling Haaland aprovecha errores defensivos y marca un doblete; los «Vikingos» sufren al final pero avanzan a octavos del Mundial por primera vez desde 1998

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Noruega vs Senegal
Noruega
Senegal
World Cup
E. Haaland
S. Mane

Un partido repleto de estrellas —entre ellas Erling Haaland, Sadio Mané y Martin Ødegaard— necesitaba una chispa inesperada, y el lateral derecho suplente de Noruega, Marcus Pedersen, la aportó tras unos tensos primeros 42 minutos. Luego Haaland tomó las riendas y, en dos ocasiones, superó con fuerza a una defensa senegalesa desconcertada para sellar la victoria por 3-2 y clasificar a Noruega para los octavos de final por primera vez desde 1998.

Ante un lleno en Nueva York/Nueva Jersey, con ruidosos aficionados noruegos animando como un barco vikingo, Senegal golpeó primero. Martin Ødegaard lanzó un peligroso tiro libre al área, pero Edouard Mendy respondió con una excelente atajada con el pie.

Poco después, Noruega presionó más y forzó un error: Marcus Pedersen, que había ingresado por el lesionado Julian Ryerson, robó un pase atrás de Kalidou Koulibaly y batió a Mendy para el 1-0 en el 43’.

Tras el descanso, Noruega aumentó su ventaja. En el 47’, Haaland recibió un pase filtrado de Ødegaard y batió a Mendy para el 2-0. Senegal respondió seis minutos después: contraataque rápido, tacón de Mané y Sarr recortó a 2-1.

La alegría duró poco: Senegal no despejó y Haaland, de 1.93 m, remató un centro raso para devolver la ventaja de dos goles. Noruega controló el partido, pero Sarr no se rindió.

A los dos minutos de los nueve de añadido, aprovechó un error defensivo y marcó el 3-2. El gol reanimó a una selección de Senegal que ha vivido entre la polémica desde el inicio del Mundial.

Según Opta Sports, Haaland es el sexto jugador en la historia del Mundial que marca más de un gol en cada uno de sus dos primeros partidos, tras Harry Kane en 2018 y Just Fontaine en 1958.

Noruega, que no jugaba un Mundial desde 1998, ya está en octavos. Sin embargo, comparte puntos con Francia y es segunda del Grupo I por diferencia de goles; ambos se verán las caras el viernes para definir el liderato.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Portero y defensa

    Ørjan Nyland (5/10):

    Noruega ganó, pero no fue gracias a Nyland, quien encajó los dos goles de Senegal.

    Julian Ryerson (sin nota):

    Jugó solo 12 minutos antes de lesionarse.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10):

    Senegal marcó dos goles, pero no fue por culpa de Heggem, quien realizó cuatro despejes, dos entradas y un bloqueo.

    Kristoffer Ajer (8/10):

    Al igual que su compañero en la zaga, Ajer fue muy eficaz a la hora de frenar a Senegal, salvo por los errores de Noruega. Realizó la impresionante cifra de 12 acciones defensivas durante el partido y también se incorporó al centro del campo en algunas ocasiones.

    David Møller Wolfe (6/10):

    Wolfe fue el eslabón débil de la zaga noruega, ya que Mané lo superó en varias ocasiones para crear peligro.

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  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Centro del campo

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Tuvo una noche tranquila en los 45 minutos que jugó, aunque mostró precisión en sus pases.

    Sander Berge (8/10):

    El héroe anónimo de Noruega esta noche. Su mapa de calor muestra que estuvo por todo el campo y realizó ocho acciones defensivas destacadas, con entradas oportunas e intercepciones clave.

    Martin Ødegaard(8/10):

    Asistió en el segundo gol, que acabó siendo el de la victoria, y pudo hacer más. Fue una amenaza constante en balón parado y sus movimientos crearon espacios.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Antonio Nusa (6/10):

    Su velocidad amenazó a Senegal, aunque falló en el remate. Ayudó en defensa pese a no superar a la zaga rival.

    Erling Haaland (9/10):

    El imponente delantero presionó sin pausa, forzó errores y marcó dos goles. Solo en los primeros 20 minutos, con solo dos toques, estuvo ausente.

    Alexander Sørloth (6/10):

    Pareció apagado, en parte porque actúa como extremo, fuera de su demarcación. Ayudó en la presión y el juego aéreo, pero fue ineficaz en ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Suplentes y entrenador

    Marcus Pedersen (8/10):

    Nadie imaginó que protagonizaría el momento más decisivo del partido, pero lo hizo y dio a Noruega el impulso inicial.

    Patrick Berg (7/10):

    Salió en el descanso y dinamizó el ataque noruego desde el centro del campo, con todos sus pases acertados. Hubiera obtenido una puntuación más alta si hubiera aportado en defensa.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Ingresó para dar más chispa a Noruega, pero no lo logró. Aportó más velocidad tras la salida de Nusa.

    Leo Ostigard (sin puntuación):

    No fue suficiente para dejar huella.

    Oscar Bobb (sin nota):

    Ingresó con seis minutos por jugar.

    Ståle Solbakken (7/10):

    Debe estar encantado con el inicio de Noruega y su clasificación para las eliminatorias por primera vez desde 1998, aunque le preocupa el juego de su portero y los laterales, sobre todo de cara al próximo partido contra Francia.

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