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Valoraciones de los jugadores de Noruega ante Senegal: Erling Haaland aprovecha errores defensivos y marca dos goles; los «Vikingos» sufren al final pero avanzan a octavos del Mundial por primera vez desde 1998

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Noruega vs Senegal
Noruega
Senegal
World Cup
E. Haaland
S. Mane

Un partido repleto de estrellas —entre ellas Erling Haaland, Sadio Mané y Martin Ødegaard— necesitaba una chispa inesperada, y el lateral derecho suplente de Noruega, Marcus Pedersen, la aportó tras unos tensos primeros 42 minutos. Luego Haaland tomó las riendas y, en dos ocasiones, se impuso con fuerza a una desconcertada defensa senegalesa para sellar la victoria por 3-2 y clasificar a Noruega para los octavos de final por primera vez desde 1998.

Ante un abarrotado estadio de Nueva York/Nueva Jersey, con ruidosos aficionados noruegos animando como un barco vikingo, Senegal golpeó primero. Martin Ødegaard lanzó un peligroso tiro libre al área, pero Edouard Mendy respondió con una brillante parada con el pie.

Poco a poco Noruega presionó más y forzó errores. El ingresado Marcus Pedersen aprovechó un pase atrás defectuoso de Kalidou Koulibaly y batió a Mendy para el 1-0 en el 43’.

Tras el descanso, Noruega amplió la ventaja. En el 47’, Haaland recibió un pase profundo de Ødegaard y batió a Mendy para el 2-0. Senegal respondió seis minutos después: contraataque liderado por Mané, quien asistió con un taconazo a Sarr para el 2-1.

La alegría duró poco: en el 53’ Haaland aprovechó un nuevo error defensivo y marcó el 3-1.

A los dos minutos de los nueve de añadido, aprovechó un error defensivo y marcó el 3-2. El gol reanimó a una selección de Senegal que ha vivido entre la polémica desde el inicio del Mundial.

Según Opta Sports, Haaland es el sexto jugador en la historia del Mundial que marca más de un gol en cada uno de sus dos primeros partidos, tras Harry Kane en 2018 y Just Fontaine en 1958.

Noruega, que no jugaba un Mundial desde 1998, ya está en eliminatorias. Sin embargo, aún debe luchar: iguala a puntos con Francia y solo la diferencia de goles la sitúa segunda del Grupo I. Ambos se verán las caras el viernes para definir el primer puesto.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Portero y defensa

    Ørjan Nyland (5/10):

    Noruega ganó, pero no fue gracias a Nyland, quien encajó los dos goles de Senegal.

    Julian Ryerson (sin nota):

    Jugó solo 12 minutos antes de lesionarse.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10):

    Senegal marcó dos goles, pero no fue por culpa de Heggem, quien realizó cuatro despejes, dos entradas y un bloqueo.

    Kristoffer Ajer (8/10):

    Al igual que su compañero en la zaga, Ajer fue muy eficaz a la hora de frenar a Senegal, salvo por los errores de Noruega. Realizó la impresionante cifra de 12 acciones defensivas durante el partido y, en ocasiones, también se incorporó al centro del campo.

    David Møller Wolfe (6/10):

    Wolfe fue el eslabón débil de la zaga noruega, pues Mané lo superó en varias ocasiones para crear peligro.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Centro del campo

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Tuvo una noche tranquila en los 45 minutos que estuvo en el campo, pero se mostró preciso en los pases.

    Sander Berge (8/10):

    El héroe anónimo de Noruega esta noche. Su mapa de calor muestra que estuvo por todo el campo y realizó ocho acciones defensivas destacadas, con entradas oportunas e intercepciones clave.

    Martin Ødegaard(8/10):

    Asistió en el segundo gol, que acabó siendo el de la victoria, y pudo hacer más. Fue una amenaza constante en balón parado y sus movimientos crearon espacios.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Antonio Nusa (6/10):

    Su velocidad amenazó a Senegal, aunque falló en el remate. No superó a la zaga rival, pero ayudó en defensa.

    Erling Haaland (9/10):

    El imponente delantero presionó sin pausa, forzó errores y marcó dos goles. Solo en los primeros 20 minutos, con solo dos toques, estuvo ausente.

    Alexander Sørloth (6/10):

    Se mostró apático, en parte porque juega fuera de posición, como extremo. Ayudó en la presión y el juego aéreo, pero fue ineficaz en ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Suplentes y entrenador

    Marcus Pedersen (8/10):

    Nadie imaginó que protagonizaría el momento clave del partido, pero lo hizo y dio a Noruega el impulso inicial.

    Patrick Berg (7/10):

    Salió en el descanso y dinamizó el ataque noruego con pases precisos. Hubiera obtenido una mejor nota si hubiera aportado en defensa.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Ingresó para dar más chispa a Noruega, pero no lo logró. Aportó más velocidad tras la salida de Nusa.

    Leo Ostigard (sin puntuación):

    No fue suficiente para dejar huella.

    Oscar Bobb (sin nota):

    Ingresó con seis minutos por jugar.

    Ståle Solbakken (7/10):

    Debe estar encantado con el inicio de Noruega y su clasificación para las eliminatorias por primera vez desde 1998, aunque le preocupa el juego de su portero y los laterales, sobre todo de cara al próximo partido contra Francia.

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