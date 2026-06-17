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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Noruega ante Irak: ¡Bienvenido al club, Erling Haaland! El delantero, autor de dos goles, da la primera victoria a los «outsiders» en un reñido debut en el Mundial

Player ratings
Noruega
Irak
World Cup
FEATURES
Irak vs Noruega
E. Haaland

Erling Haaland lideró la vital victoria de Noruega por 4-1 sobre Irak en su primer Mundial desde 1998, disputado el martes. Su doblete en la primera parte fue decisivo y puso a la selección, considerada una revelación, en ventaja en el «grupo de la muerte» de Boston.

Los escandinavos volvieron al Mundial tras 28 años con un inicio nervioso, pero Haaland, la máquina goleadora del City, calmó los ánimos al rematar de tacón un centro al segundo palo antes del minuto 30.

Contra todo pronóstico, Irak empató a los 10 minutos con un potente cabezazo de Ayman Hussein, pero la igualdad duró poco: la presión constante de Haaland rindió frutos al aprovechar un pase atrás flojo que el portero iraquí no pudo despejar, y el balón terminó en la red tras rebotar en su rodilla.

Antes del descanso, Irak respondió con una volea que David Moller Wolfe desvió y un disparo de Akam Hashem que rozó el larguero.

Tras el descanso Noruega controló más y sentenció con el 3-1 de Leo Ostigard a diez minutos del final. Haaland falló el triplete, pero un cabezazo suyo obligó a un defensa iraquí a meterla en su propia portería.

GOAL valora a los jugadores de Noruega en Boston...

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Orjan Nyland (6/10):

    Sin culpa en el gol de Irak ni otras intervenciones destacadas.

    Julian Ryerson (6/10):

    Poco incisivo en ataque y sus centros no tuvieron la habitual precisión.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Realizó una intervención crucial ante Al-Hamadi, que se plantaba solo ante la portería, y dirigió bien a la defensa.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Comenzó inseguro, pero encontró su ritmo y realizó numerosos despejes.

    David Moller Wolfe (7/10):

    Se proyectó al ataque y fue recompensado con una magnífica asistencia para el primer gol. También realizó un gran bloqueo que evitó un tanto seguro.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Sander Berge (6/10):

    Poco audaz con el balón, pero su avance provocó el primer gol.

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Actuación sencilla y sólida, con mucho despliegue físico del jugador del Benfica.

    Martin Ødegaard (6/10):

    Se esperaba que generara más ocasiones ante un rival así, pero quedó marginado. Aun así, dio una asistencia en un córner.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexander Sorloth (5/10):

    Es evidente que no es extremo cuando se le ve desplazado a la banda. Le costó tener un impacto real antes de ser sustituido.

    Erling Haaland (8/10):

    Inevitable. Marcó con su primer disparo a puerta en un Mundial y vio recompensada su intensa presión con el segundo gol. Una segunda parte discreta, pero cumplió con su cometido.

    Antonio Nusa (7/10):

    Muy incisivo, con un juego de pies deslumbrante y participación en el primer gol. Se entiende por qué se le conoce como el «Neymar noruego».

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Oscar Bobb (6/10):

    Actuación discreta del exjugador del Manchester City.

    Kristian Thorstvedt (6/10):

    Ayudó a provocar el autogol en los últimos minutos y mostró peligro.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Poco tiempo con el balón y un fuerte golpe.

    Leo Ostigard (7/10):

    Marcó de cabeza poco después de salir.

    Patrick Berg (N/A):

    Entró al final para reforzar el centro del campo.

    Stale Solbakken (8/10):

    El seleccionador noruego logró una victoria clave para mantener vivas las opciones de clasificación ante los difíciles duelos contra Senegal y Francia.

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