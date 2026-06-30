La selección africana dominó la primera parte, pero sin crear ocasiones claras. Justo antes del descanso, un genial pase de Martin Odegaard permitió a Antonio Nusa entrar en el área y marcar por la escuadra.

El tanto animó a Noruega, que falló dos ocasiones claras: Haaland remató flojo a bocajarro y, en el córner posterior, no alcanzó el cabezazo de Sorloth, que se marchó desviado.

En la segunda parte, el suplente de Costa de Marfil, Amad, bloqueó un disparo en la línea de gol y, en la otra portería, combinó con Nicolas Pépé para empatar: entró al área, dribló a un defensa y remató desde cerca.

Sin embargo, Noruega no se rindió: a cuatro minutos del final llegó el 2-1. Patrick Berg recibió de Oscar Bobb y asistió a Haaland, cuyo remate, ligeramente desviado, acabó en la red. En el 96’, Amad lanzó un libre directo que Orjan Nyland despejó con la mano.

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