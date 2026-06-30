La selección africana dominó la primera parte, pero sin crear ocasiones claras. Justo antes del descanso, un genial pase de Martin Odegaard dejó a Nusa solo dentro del área, y su disparo ajustado batió al portero por bajo.

El tanto animó a Noruega, que falló dos ocasiones claras: Haaland remató de volea floja y, en el córner posterior, no alcanzó el cabezazo de Sorloth, que se marchó desviado.

En la segunda parte brilló el suplente de Costa de Marfil, Amad Diallo: primero bloqueó en la línea un disparo rival y luego se asoció con Nicolas Pépé para empatar. El extremo del Manchester United entró al área, dribló a un defensa y marcó de cerca.

Sin embargo, Noruega no se rindió: a cuatro minutos del final llegó el 2-1. Patrick Berg recibió de Oscar Bobb y cedió a Haaland, cuyo remate, tras un rebote, acabó en la red. En el 96’, Amad lanzó un libre directo que Nyland despejó con la mano.

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