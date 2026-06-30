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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores de Noruega ante Costa de Marfil: ¡Erling Haaland es imparable! Su gol en el último minuto clasifica a los escandinavos para los octavos del Mundial, mientras que la heroicidad de Amad Diallo resulta inútil

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Noruega
Ivory Coast
World Cup
FEATURES
Ivory Coast vs Noruega
A. Nusa

Como era de esperar, Erling Haaland fue el héroe de Noruega: su gol en los últimos minutos dio la victoria 2-1 a su selección y la clasificó para los octavos de final del Mundial 2026, eliminando a Costa de Marfil. El delantero del Manchester City había pasado desapercibido, pero marcó el tanto decisivo a cuatro minutos del final en Dallas.

La selección africana dominó la primera parte, pero sin crear ocasiones claras. Justo antes del descanso, un genial pase de Martin Odegaard dejó a Nusa solo dentro del área, y su disparo ajustado batió al portero por bajo.

El tanto animó a Noruega, que falló dos ocasiones claras: Haaland remató de volea floja y, en el córner posterior, no alcanzó el cabezazo de Sorloth, que se marchó desviado.

En la segunda parte brilló el suplente de Costa de Marfil, Amad Diallo: primero bloqueó en la línea un disparo rival y luego se asoció con Nicolas Pépé para empatar. El extremo del Manchester United entró al área, dribló a un defensa y marcó de cerca.

Sin embargo, Noruega no se rindió: a cuatro minutos del final llegó el 2-1. Patrick Berg recibió de Oscar Bobb y cedió a Haaland, cuyo remate, tras un rebote, acabó en la red. En el 96’, Amad lanzó un libre directo que Nyland despejó con la mano.

GOAL puntúa a los jugadores de Noruega en Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Orjan Nyland (7/10):

    Poco trabajo, pero sacó una buena parada a Pepe tras el descanso y dominó su área. Parada espectacular en el descuento.

    Marcus Pedersen (5/10):

    Aprovechó cada ocasión para sumarse al ataque, aunque mostró temor a que Diomande le ganara la espalda.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    El jugador del Brentford disfrutó del duelo físico contra Ange-Yoan Bonny y se mostró muy sólido.

    Torbjørn Heggem (6/10):

    Realizó una intervención clave al inicio del partido en su área pequeña y evitó un gol con un bloqueo en la línea.

    David Moller Wolfe (5/10):

    Se proyectó en ataque, pero sufrió ante el habilidoso Pepe. Escapó a la sanción por una entrada a Diomande y podría haber frenado antes la carrera de Amad.

    • Anuncios
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Sander Berge (5/10):

    Tuvo mucho el balón, pero se mostró demasiado conservador cuando lo tenía en los pies. No hizo lo suficiente para frenar a Amad.

    Patrick Berg (7/10):

    Cubrió mucho terreno y ganó duelos. Realizó una gran carrera como tercer hombre y asistió a Haaland en el gol de la victoria.

    Martin Odegaard (6/10):

    Le costó abrir el marcador antes de sumar su tercera asistencia en otros tantos partidos con el Nusa. A menudo se mostró demasiado lento con el balón.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexander Sorloth (5/10):

    Jugó como extremo, pero causó estragos al desmarcarse hacia el interior gracias a su juego aéreo.

    Erling Haaland (7/10):

    Falló un par de ocasiones y desapareció hasta marcar el gol de la victoria.

    Antonio Nusa (7/10):

    Le costó entrar en juego, pero firmó un chispazo individual que dio la ventaja a su selección. También mostró destellos con el balón.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Desaprovechó algunas posiciones bastante buenas.

    Oscar Bobb (7/10):

    Magnífico pase en la jugada que dio lugar al gol de la victoria.

    Fredrik Aursnes (sin puntuación):

    Entró para cubrir el lateral derecho en los últimos compases.

    Stale Solbakken (7/10):

    Estará encantado de que sus suplentes marcaran la diferencia, ya que su equipo vuelve a hacer historia en Norteamérica.