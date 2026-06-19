Valoraciones de los jugadores de México frente a Corea del Sur: el gol decisivo de Luis Romo ante Son Heung-Min y compañía hace que «El Tri» vuelva a soñar como en 2002

Al igual que en 2002, Javier “Vasco” Aguirre ha llevado a México a un buen inicio en la fase de grupos del Mundial.

El 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara le dio el primer lugar del Grupo A, el regreso al Azteca para la ronda de 32 y la opción de jugar también los octavos ahí. No fue su mejor noche, pero en esta fase del Mundial, el control vale tanto o más que el espectáculo.

En la primera parte México mostró poca urgencia y Corea del Sur dominó la posesión. El Tri apenas llegó al último tercio. El gol de Luis Romo en la segunda parte cambió el partido: México se soltó y consiguió la ventaja necesaria.

El público del Estadio Akron también se hizo notar. Aguirre había dicho antes del partido que salir del Estadio Azteca no supondría un problema para su equipo, y Guadalajara dio la razón a sus palabras.

“Me gusta jugar en casa, sea en la ciudad que sea”, declaró Aguirre antes del segundo partido de grupo. “Históricamente el Azteca ha albergado la fase de grupos y los duelos clave, así que quizá parezca que nos sentimos más cómodos allí.

«Pero no lo veo así de forma exclusiva. Guadalajara es nuestro hogar, al igual que el Azteca, La Corregidora, El Volcán, El Gigante de Acero o Tijuana. Cualquier estadio en el que juegue la selección nacional es nuestro hogar, porque es nuestro México y es nuestro país».

Raúl Rangel lo certificó con una doble parada en el 87’. Este México de Aguirre, disciplinado y resistente, sigue invicto.

GOAL valora a los jugadores mexicanos tras su victoria en la fase de grupos del Mundial frente a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara...