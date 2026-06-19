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Mexico Player Ratings GFXGOAL

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Valoraciones de los jugadores de México frente a Corea del Sur: el gol decisivo de Luis Romo ante Son Heung-Min y compañía hace que «El Tri» vuelva a soñar como en 2002

Player ratings
FEATURES
Mexico vs Corea del Sur
Mexico
Corea del Sur
World Cup
L. Romo
H. Son

El gol de Luis Romo dio a México el primer lugar del Grupo A, devolvió a «El Tri» al Azteca y alimentó la idea de que podría ser su mejor equipo mundialista desde 2002.

Al igual que en 2002, Javier “Vasco” Aguirre ha llevado a México a un buen inicio en la fase de grupos del Mundial.

El 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara le dio el primer lugar del Grupo A, el regreso al Azteca para la ronda de 32 y la opción de jugar también los octavos ahí. No fue su mejor noche, pero en esta fase del Mundial, el control vale tanto o más que el espectáculo.

En la primera parte México mostró poca urgencia y Corea del Sur dominó la posesión. El Tri apenas llegó al último tercio. El gol de Luis Romo en la segunda parte cambió el partido: México se soltó y consiguió la ventaja necesaria.

El público del Estadio Akron también se hizo notar. Aguirre había dicho antes del partido que salir del Estadio Azteca no supondría un problema para su equipo, y Guadalajara dio la razón a sus palabras.

“Me gusta jugar en casa, sea en la ciudad que sea”, declaró Aguirre antes del segundo partido de grupo. “Históricamente el Azteca ha albergado la fase de grupos y los duelos clave, así que quizá parezca que nos sentimos más cómodos allí.

«Pero no lo veo así de forma exclusiva. Guadalajara es nuestro hogar, al igual que el Azteca, La Corregidora, El Volcán, El Gigante de Acero o Tijuana. Cualquier estadio en el que juegue la selección nacional es nuestro hogar, porque es nuestro México y es nuestro país».

Raúl Rangel lo certificó con una doble parada en el 87’. Este México de Aguirre, disciplinado y resistente, sigue invicto.

GOAL valora a los jugadores mexicanos tras su victoria en la fase de grupos del Mundial frente a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara...

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Raúl Rangel (8/10):
    Corea del Sur tuvo más posesión, pero a Rangel no se le exigió mucho hasta el minuto 87. Con México 1-0, realizó una doble parada clave que mantuvo a raya a Corea del Sur y preservó el resultado.

    Jorge Sánchez (6/10):
    Firme en defensa y sólido al incorporarse como tercer central para proteger el área; poco aporte ofensivo, pero fiable ante los ataques por banda de Corea del Sur.

    Edson Álvarez (7/10):
    Mostró liderazgo en la defensa. Tras una temporada complicada con su club, esta actuación le dará confianza. Mantener a México organizado, gestionar espacios y calmar el juego cuando Corea del Sur tenía la pelota.

    Johan Vázquez (7/10):
    El capitán del Génova crece en confianza. México es hoy un equipo difícil de superar, y él es clave: tranquilo, fuerte y cada vez más autoritario.

    Jesús Gallardo (5/10):
    Sólido atrás, pero aportó poco en ataque. México necesita más de él por la banda, especialmente cuando Raúl Jiménez y Julián Quiñones esperan el pase en el área.

    • Anuncios
  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Erik Lira (7/10):
    De nuevo, sobresalió en el centro del campo. Aunque Corea del Sur tuvo más posesión, Lira dio control a México y mantuvo el plan de juego.

    Brian Gutiérrez (6/10):
    El ajuste en el medio campo mermó su ritmo al inicio, aunque creció en la segunda parte al tomar más la pelota. No fue su mejor partido, pero mejoró con el paso de los minutos.

    Luis Romo (7/10):
    Aunque se siente más cómodo como líbero en una defensa de tres, ante Corea del Sur jugó en el centro del campo. Pocas veces mostró imaginación con el balón, pero en una de sus pocas proyecciones dio la asistencia decisiva.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):
    El delantero de las Chivas fue la amenaza ofensiva más activa de México en la primera parte. Destacó por su trabajo en ambos extremos del campo. Aunque México no mostró mucha chispa, Alvarado insistió en crear peligro.

    Raúl Jiménez (6/10):
    No fue tan peligroso como México necesitaba. Tuvo pocas ocasiones claras y requiere más pases dentro del área para influir. La asistencia de Quiñones al 75’ recordó su importancia en zonas de peligro.

    Julian Quiñones (7/10):
    Trabajó sin pausa en ataque. Es el delantero más brillante de México, aunque no puede cargar solo con el peso ofensivo. Su energía y juego directo complicaron a Corea del Sur.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Suplentes y entrenador

    Orbelin Pineda (6/10):
    Cumplió su rol y dificultó la salida de balón de Corea del Sur. Aportó energía al medio campo mexicano.

    Obed Vargas (7/10):
    Muy activo tras entrar. Aportó dinamismo y ayudó a México a mantener la posesión cuando el partido exigía calma.

    Israel Reyes (6/10):
    Sólido como tercer central junto a Álvarez y Vázquez, ayudó a cerrar el partido.

    Santiago Giménez (5/10):
    Le sirvió sumar minutos. Su velocidad inquietó a la defensa surcoreana, pero le faltó tiempo y pases para influir más.

    César Huerta (5/10):
    Necesita más minutos para mostrar su explosividad por la banda; su presencia puede ser clave más adelante.

    Javier Aguirre (8/10):
    Decidió dejar en el banquillo a Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo y alinear a Romo, quien marcó el gol de la victoria. México no brilló, pero fue organizado, eficaz y se aseguró el primer puesto del grupo.

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