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Mexico Player RatingsGOAL

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Valoraciones de los jugadores de México ante la República Checa: Gilberto Mora destaca mientras «El Tri» hace historia con un perfecto paso por la fase de grupos y Guillermo Ochoa se despide del Azteca

Player ratings
FEATURES
Chequia vs Mexico
Chequia
Mexico
World Cup
G. Mora
G. Ochoa
Julián Quiñones

México vio nacer a Gilberto Mora y homenajeó a Guillermo Ochoa en la victoria 3-0 sobre la República Checa. Por primera vez, «El Tri» terminó la fase de grupos con nueve puntos y, bajo Javier “Vasco” Aguirre, llega en óptima forma a las eliminatorias.

El mensaje ha sido claro: los 26 jugadores están listos para aportar. Tras usar a todos los jugadores de campo en la fase de grupos, México hizo historia en el Estadio Azteca con otra gran actuación.

Mateo Chávez abrió el marcador en el 55’ tras una jugada de Luis Romo, y seis minutos después Julián Quiñones amplió la ventaja tras pase de Jorge Sánchez. En el descuento, Álvaro Fidalgo cerró el 3-0 tras asistencia de Roberto Alvarado.


El once inicial ante la República Checa promedió 27 años y 38 días, el más joven desde 2006, cuando ante Portugal fue de 26 años y 341 días.

El futuro es prometedor, pero el presente ilusiona a todo el país.

GOAL puntúa a los jugadores de México tras su victoria sobre la República Checa en el Estadio Azteca...


  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    Portero y defensa

    Raúl Rangel (7/10):
    Poco trabajo bajo los palos, pero brilló con el balón en los pies. Su distribución sigue siendo clave y explica la confianza de Aguirre.

    Jorge Sánchez (7/10):
    Contribuyó al ataque sin marcar, pero su desmarque abrió espacios y facilitó el segundo gol.

    Israel Reyes (7/10):
    Se habla de un posible fichaje con clubes europeos como la AS Roma tras el Mundial. Su polivalencia defensiva aumentará ese interés. Mostró serenidad con el balón y autoridad en sus intervenciones.

    César Montes (7/10):
    Rompe líneas con sus pases desde el centro del campo y aporta solidez aérea a la zaga.

    Mateo Chávez (8/10):
    Muy enérgico desde el inicio y siempre disponible por la izquierda. Su gol premió la persistencia y la intención ofensiva.

    • Anuncios
  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Edson Álvarez (7/10):
    Su liderazgo brilla. Como mediocampista defensivo, mostró otra vez su importancia para El Tri: aporta equilibrio, control y experiencia.

    Luis Romo (7/10):
    Tras su asistencia ante Corea del Sur, volvió a desequilibrar al participar en el gol de Chávez. Actuaciones como esta explican la confianza de Aguirre.

    Gilberto Mora (8/10):
    Le costó entrar en juego, pero cuando encontró su ritmo sus pases desarticularon a Chequia. El Azteca vislumbró el futuro.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):
    El ataque de México pasó a menudo por él. Brilla cuando se desplaza al centro, donde su visión y pase largo conectan el ataque.

    Guillermo Martínez (6/10):
    Muy activo en el juego aéreo en ambos extremos. Luchó bien, pero nunca recibió el pase preciso dentro del área que le exigiera al portero.

    Julián Quiñones (7/10):
    Marcó su segundo gol y mantiene su peligro, aunque debe mejorar sus decisiones en el último tercio para que «El Tri» avance.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Obed Vargas (6/10):
    Parte de la nueva generación de «El Tri», muestra madurez en cada partido. Jugar con líderes como Álvarez, Montes, Quiñones y Alvarado acelerará su crecimiento.

    Santiago Giménez (6/10):
    Se mostró cómodo ante los defensas checos y dio un pase inteligente a Quiñones que casi termina en gol. Intervención útil mientras México controlaba el partido.

    Álvaro Fidalgo (7/10):
    Volvió tras no jugar contra Corea del Sur y marcó. Su gol refuerza sus opciones de ser clave en octavos.

    Guillermo Ochoa (6/10):
    Recibió una ovación de pie en el Estadio Azteca que se recordará por años. Tras seis Mundiales, Ochoa ya es leyenda.

    Jesús Gallardo (6/10):
    Entró con el partido controlado y, aunque no tuvo mucho impacto, sumó minutos valiosos y se reservó para los octavos.

    Javier Aguirre (10/10):
    México nunca había logrado nueve victorias de nueve en una fase de grupos del Mundial y, mejor aún, terminó sin encajar gol. Aguirre ha equilibrado rotación, control y confianza de forma casi perfecta, y la despedida de Ochoa en el Azteca será inolvidable para cualquier aficionado de El Tri.

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