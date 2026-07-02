Valoraciones de los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina: Malik Tillman salva el partido y los estadounidenses avanzan a los octavos de final del Mundial pese a la polémica tarjeta roja a Folarin Balogun

SANTA CLARA, California --- La selección masculina de fútbol de Estados Unidos necesitaba un respiro. En cambio, recibió una ovación. Con un jugador menos, un gol de ventaja y aferrándose a sus esperanzas en el torneo, Malik Tillman dio un paso al frente y le dio al país un motivo para respirar y celebrar.

Su tiro libre selló la histórica victoria 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, el primer triunfo eliminatorio de Estados Unidos en 24 años. El camino no fue fácil.

Con la ventaja gracias a un remate de Folarin Balogun, el equipo parecía encaminarse hacia otra cómoda victoria. Sin embargo, en el minuto 64 Balogun recibió una tarjeta roja directa tras una revisión del VAR, decisión al menos polémica, pues el jugador pisó el tobillo del defensa Tarik Muharemovic. A partir de ahí, Estados Unidos tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía, y lo hizo. Al final, encontraron la manera.

La solución llegó con Tillman, que anotó un fantástico tiro libre con efecto 18 minutos después de la expulsión. Santa Clara explotó: aficionados y jugadores gritaron y suspiraron al mismo tiempo.

La eliminación de Balogun para el siguiente duelo contra Bélgica será un golpe, pero por ahora la meta se cumplió. Tras la expulsión, el equipo se concentró en aguantar y, con los 30 minutos más firmes del torneo, lo logró.

GOAL califica a los jugadores de EE. UU. en Santa Clara...