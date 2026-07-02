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Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de la selección masculina de fútbol de EE. UU. frente a Bosnia y Herzegovina: Malik Tillman salva la situación y EE. UU. supera la polémica tarjeta roja a Folarin Balogun para clasificarse para los octavos de final del Mundial

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USA
World Cup
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USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

La ronda de 32 de este miércoles fue una prueba dura para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, pero hizo lo necesario para salir airosa de la Bahía de San Francisco y seguir en el torneo.

SANTA CLARA, California --- La selección masculina de fútbol de Estados Unidos necesitaba un respiro. En cambio, recibió una ovación. Con un jugador menos, un gol de ventaja y aferrándose a sus esperanzas en el torneo, Malik Tillman dio un paso al frente y le dio al país un motivo para respirar y celebrar.

Su tiro libre selló la histórica victoria 2-0 ante Bosnia y Herzegovina y dio al equipo su primer triunfo en eliminatorias en 24 años. El éxito no estuvo exento de drama.

Con la ventaja gracias a un remate de Folarin Balogun, el equipo parecía encaminarse hacia otra cómoda victoria. Sin embargo, en el minuto 64 Balogun recibió una tarjeta roja directa tras una revisión del VAR, decisión al menos polémica, pues el jugador pisó el tobillo del defensa Tarik Muharemovic. A partir de ahí, Estados Unidos tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía, y lo hizo. Al final, encontraron la manera.

La solución llegó con Tillman, que anotó un fantástico tiro libre con efecto 18 minutos después de la expulsión. Santa Clara explotó: gritos y suspiros de alivio llenaron el estadio.

La baja de Balogun para el siguiente duelo contra Bélgica será un golpe, pero por ahora la misión está cumplida. Tras la expulsión, el equipo se concentró en aguantar y, con los 30 minutos más firmes del torneo, lo logró.

GOAL califica a los jugadores de EE. UU. en Santa Clara...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (7/10):

    Tuvo que intervenir varias veces en la primera parte, incluso en un intento de «Olímpico». Estuvo sólido cuando la selección de Estados Unidos lo necesitó, realizando las tres paradas que requería.

    Antonee Robinson (7/10):

    Sufrió un momento de nervios en la primera parte sin consecuencias. Aportó en la izquierda, aunque el USMNT volvió a inclinar el juego hacia la derecha.

    Tim Ream (8/10):

    Mantuvo la calma, sacó al equipo de dos apuros en el inicio y aportó tranquilidad en la segunda parte. Un liderazgo vital del veterano.

    Chris Richards (8/10):

    Al igual que Ream, Richards fue imponente, especialmente en el juego aéreo ante una selección bosnia corpulenta y física. No fue una batalla fácil, pero Richards la ganó.

    Alex Freeman (7/10):

    Tuvo mucho contacto con el balón y, en general, tomó las decisiones correctas. Buena compostura para el jugador más joven de la selección estadounidense.

    • Anuncios
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (7/10):

    Asistió en el primer gol de Balogun con un bonito toque de cabeza, un plus a su trabajo sin balón.

    Weston McKennie (7/10):

    Activo y enérgico, como siempre. Más de lo mismo por parte de un jugador que ha destacado durante todo el verano.

    Malik Tillman (9/10):

    No le darán la asistencia porque el balón rebotó como una bola de pinball en el área, pero sí dio el pase que acabó en el gol de Balogun. Luego sentenció el partido con un tiro libre espectacular. Partido magnífico de un jugador que por fin recibe el reconocimiento que merece.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (6/10):

    Se proyectó en ataque, pero sin éxito. En la segunda parte quedó aislado tras la salida de Balogun. Tuvo mala suerte: le anularon un gol por fuera de juego.

    Sergino Dest (6/10):

    Volvió a entenderse bien con McKennie por la derecha, aunque sin la misma precisión que ante Australia. Podría haber aportado más en el último tercio.

    Folarin Balogun (7/10):

    Gran partido empañado por una de las peores expulsiones de la historia. Desgarrador para un jugador que parecía capaz de marcar más goles.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Un cambio lógico dada la situación. Hizo lo que había que hacer: correr.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Tenía claro su papel: apoyar y aguantar el balón. Lo hizo de maravilla.

    Gio Reyna (sin puntuación):

    Entró en el descuento.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    El plan de juego fue perfecto incluso tras la roja a Balogun; mantuvo la calma y confió en sus estrellas para resolver el problema. Decisión acertada.