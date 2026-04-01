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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de la selección masculina de fútbol de EE. UU. contra Portugal: Christian Pulisic y compañía se ven superados por la calidad del rival en su segunda derrota consecutiva

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Portugal
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USA vs Portugal
Amistosos

Estados Unidos jugó con más intensidad y creó bastantes ocasiones para sacar algo del partido, pero nunca logró dar con la tecla en ambos lados del campo

ATLANTA -- Tras un fin de semana en el que se habló mucho de intensidad, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos salió al campo con garra. No faltó esfuerzo ni lucha frente a Portugal, sobre todo al principio. Hubo momentos que dejarán a Mauricio Pochettino frustrado, sí, pero, en general, consiguió gran parte de lo que había pedido.

Lo que le faltó a la selección estadounidense el martes fueron momentos de verdadera calidad. A Portugal sí le hubo, y esa fue la diferencia en la victoria por 2-0.

Bruno Fernandes, la superestrella del Manchester United, dio las asistencias en ambos goles. Trincao aprovechó al máximo la suya en la primera parte, ocupando todo el espacio que Fernandes le abrió para marcar el primer tanto. João Félix también aprovechó su oportunidad, castigando a la selección estadounidense por una defensa horrible a balón parado con un remate fantástico desde fuera del área. Esos momentos marcaron la diferencia, y ambos dejarán a la selección estadounidense frustrada.

Para empeorar las cosas, la selección estadounidense también tuvo sus momentos. Christian Pulisic, cuya racha sin marcar sigue siendo tema de conversación, tuvo algunas buenas ocasiones de gol. La estrella estadounidense lleva ya ocho partidos internacionales (534 minutos) sin marcar, su racha más larga sin marcar con la selección y la segunda más larga en minutos.

Hubo otros que también estuvieron cerca. Malik Tillman obligó al portero a realizar una parada al principio del partido. Weston McKennie, en los primeros compases del encuentro, envió un balón fuera. Folarin Balogun, que salió desde el banquillo, también falló una ocasión. 

¿Es la falta de acierto y calidad motivo de preocupación de cara al Mundial? Podría serlo. Pero también hay que tener en cuenta que se trataba de una selección de Portugal capaz de luchar por el título este verano. Era inevitable que crearan momentos de magia. Estados Unidos no encontró ninguno propio, y por eso esto acaba siendo otra derrota por varios goles ante una potencia europea.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos desde el Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (7/10):

    Gran parada ante Fernandes al principio del partido que marcó el tono. Tuvo algunos momentos muy buenos que probablemente le hayan asegurado el puesto este verano.

    Antonee Robinson (5/10):

    ¿Quizás podría haber retrocedido un poco más en el primer gol de Portugal? Por lo demás, no estuvo mal, pero tampoco estuvo en su mejor momento.

    Auston Trusty (6/10):

    Podría haber cerrado el ángulo en lugar de bloquear el disparo en el gol de Portugal. Aunque se entiende por qué tomó esa decisión y, por lo demás, estuvo realmente bien ante una selección portuguesa que le puso a prueba.

    Chris Richards (6/10):

    Bastante decente. Aunque Trusty fue el más dominante de los dos.

    Alex Freeman (6/10):

    Una prueba bastante buena para él y en la que, en general, lo hizo bien. Tuvo algunos momentos de descuido, pero no desentonó ante el mejor rival al que se ha enfrentado hasta ahora.

    • Anuncios
  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Centro del campo

    Aidan Morris (5/10):

    Se quedó un paso o dos por detrás en ambos goles y, a veces, eso marca la diferencia. Aunque es un poco injusto, teniendo en cuenta lo bien que se enfrentó al mediocampo repleto de estrellas de Portugal durante la mayor parte del partido.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Una gran oportunidad y una prueba para él, y lo hizo bien. Estos eran, con diferencia, los mejores centrocampistas a los que se ha enfrentado nunca, y aunque seguramente no ganó la batalla, la mantuvo más reñida de lo que la mayoría pensaría, dado el talento de Portugal.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Ataque

    Malik Tillman (7/10):

    Tuvo una ocasión de gol al principio y siguió creciendo a partir de ahí. No tuvo el gran momento que se habría merecido, pero sin duda demostró que tiene el nivel para jugar en esta categoría.

    Tim Weah (6/10):

    Se desmarcó un par de veces por la derecha, pero no lo suficiente como para poner realmente en aprietos a Portugal.

    Weston McKennie (5/10):

    Técnicamente perdió el balón en la jugada que condujo al primer gol de Portugal, pero se vio en una situación complicada. También tuvo una ocasión al principio que se le escapó por poco.

    Christian Pulisic (5/10):

    Sí, se le valora con indulgencia, y sí, participó a menudo en los mejores momentos de la selección estadounidense, pero vaya, realmente necesitaba ver cómo uno de esos tiros acababa en el fondo de la red. Estuvo cerca, pero no sucedió, lo que significa que las discusiones sobre su estado de forma continúan.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Max Arfsten (6/10):

    Salió en el descanso y no estuvo ni mejor ni peor que Robinson, lo cual es un paso aceptable teniendo en cuenta el partido contra Bélgica.

    Tanner Tessmann (5/10):

    Se entiende por qué Pochettino quería otro jugador en el centro del campo, pero desde luego no supuso un mayor control.

    Patrick Agyemang (7/10):

    Lo hizo muy bien en una jugada al llegar a la línea de fondo y aguantar a un defensa. Sin duda tuvo un impacto.

    Folarin Balogun (5/10):

    Tuvo una ocasión de gol, pero el ángulo nunca iba a funcionar.

    Joe Scally (5/10):

    Tuvo algunos toques, pero poco más.

    Gio Reyna (6/10):

    Solo tuvo una ocasión clara que se le escapó. Por lo demás, se mostró fluido cuando recibía el balón.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Avanzó bien y puso en aprietos a Portugal.

    Cristian Roldán (6/10):

    Provocó una falta y cometió algunas más, así que no se puede decir que su presencia pasara desapercibida.

    Mark McKenzie (N/A):

    Salió en el tiempo de descuento.

    Mauricio Pochettino (6/10):

    Estará muy, muy frustrado por los goles que encajó Estados Unidos y por la falta de uno en el otro lado. ¿Aprendió lo suficiente como para facilitar realmente el proceso de selección de la plantilla?