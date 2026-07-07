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Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de la selección masculina de EE. UU. contra Bélgica: Christian Pulisic, Sergino Dest y Matt Freese destacaron entre los peor parados, mientras el Mundial acabó, una vez más, en la decepción de los octavos de final

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USA
World Cup
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USA vs Belgium
Belgium

Tras ganarse la simpatía durante el verano, Estados Unidos lo perdió todo con su peor actuación en este Mundial.

SEATTLE — La selección masculina de fútbol de Estados Unidos no se derrumbó de golpe en el Mundial, sino poco a poco. El lunes en Seattle se desvaneció un desempeño que hasta entonces parecía sólido.

La derrota 4-1 ante Bélgica en octavos de final nada tuvo que ver con los cuatro partidos previos: de implacable, la selección pasó a verse desbordada. Antes rebosaban energía; ahora parecían apagados. Antes jugaron sin errores; esta vez los cometieron en todas partes.

El primero llegó pronto: tras un mal despeje de Alex Freeman, los defensas estadounidenses dejaron que el balón rebotara en su área. Nicolas Raskin lo aprovechó y asistió a Charles De Ketelaere, que a los nueve minutos solo tuvo que empujarlo a la red. Fue demasiado fácil. Para Bélgica, las cosas irían a mejor.

Apenas unos segundos después de que Estados Unidos empatara con un tiro libre de Malik Tillman en el 31, De Ketelaere volvió a aparecer por el otro lado, saltando por encima de Tim Ream para rematar de cabeza y devolver la ventaja a Bélgica. Tras el descanso, pese a la reacción estadounidense, Bélgica sentenció con un error garrafal de Matt Freese que dejó a Hans Vanaken ante la portería vacía. El remate de Romelu Lukaku en el descuento fue la guinda: 4-1.

Todo salió mal para Estados Unidos. El rendimiento fue mediocre pese al apoyo del público de Seattle. Christian Pulisic se entregó —a veces con demasiado ímpetu—, pero estuvo lejos de su mejor nivel antes de que una lesión acabara con su participación. Sergino Dest firmó su peor partido del torneo, y la defensa y el portero Matt Freese, señalados desde hacía tiempo como puntos débiles, dieron munición a los críticos. Los suplentes aportaron poco, aunque varios no entraron hasta que los errores ya habían sentenciado el partido.

Para Estados Unidos fue un escenario de pesadilla: tras ganarse el cariño del público y pasar 24 horas como el villano del Mundial, todo se derrumbó. En las próximas horas llegarán explicaciones y debates. Este día, sin embargo, lo único que importaba era el resultado. No fue lo suficientemente bueno y, en consecuencia, se podría argumentar que este Mundial tampoco lo fue. A pesar de todo lo que este equipo demostró en la fase de grupos y en la ronda de 32, volvió a desmoronarse en octavos de final de la forma habitual: un rival europeo de primer nivel, un gol cruel y una gran diferencia de nivel.

¿Duro? Sí, pero el lunes recordó que los Mundiales son duros, implacables y, en este caso, se desmoronan de golpe o poco a poco, con demasiados momentos de dolor.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense que jugaron en Seattle...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (4/10):

    Fue el mejor de EE. UU. en la primera parte, pero cometió un error fatal en la segunda que sentenció el partido.

    Antonee Robinson (5/10):

    Nunca llegó a entrar en el partido. Bien en defensa, pero aportó muy poco en ataque.

    Tim Ream (4/10):

    Se quedó mirando el balón en el primer gol y luego le hicieron un mate en el segundo. Una despedida amarga para un jugador que, hasta ese momento, lo había hecho tan bien.

    Chris Richards (4/10):

    El mejor de los centrales hasta que perdió el balón en el último gol.

    Alex Freeman (6/10):

    Podría haber despejado el primer gol de cabeza y no cerró bien en el segundo. Aun así, se defendió bien ante la presión belga, que se activó cada vez que recibió el balón.

    • Anuncios
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (6/10):

    Parecía furioso mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo compensar el caos del resto del campo.

    Weston McKennie (6/10):

    Como casi todos, fue su peor partido del torneo. No creó peligro ni defendió con eficacia.

    Malik Tillman (6/10):

    Marcó el gol, pero poco más hizo; apenas tocó el balón.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (4/10):

    Un partido en el que todo salió mal: sus instintos fallaron en la primera parte y su físico en la segunda, por lo que fue sustituido.

    Sergino Dest (3/10):

    Muy por debajo de su nivel habitual. No despejó en el primer gol, le ganaron la partida en el centro del segundo y no aportó nada en ataque. Mal partido; fue sustituido, con razón, en el descanso.

    Folarin Balogun (5/10):

    Tras el debate sobre su titularidad, aportó poco. Tuvo una ocasión en la primera parte, pero el balón se marchó por encima del larguero.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Gio Reyna (6/10):

    Un cambio muy necesario en el descanso. Aportó cierta serenidad con el balón, lo que ayudó, pero no fue ni mucho menos suficiente.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Estuvo a punto de marcar con un auténtico misil desde fuera del área. Es fácil preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si ese disparo hubiera ido un poco más a la derecha.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Un cambio prometedor, pero poco eficaz.

    Haji Wright (N/A):

    No tuvo tiempo suficiente para hacer nada.

    Max Arfsten (N/A):

    Debutó en un Mundial, pero no fue como esperaba.

    Mauricio Pochettino (4/10):

    Los goles fueron errores individuales, pero el equipo estadounidense fue inferior en casi todo. ¿Les pesó la presión? Pochettino debía prepararlos.