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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Inglaterra vs. México: ¡Jude Bellingham, qué maravilla! Con diez hombres, los Tres Leones callan el Azteca gracias a Jordan Pickford, Harry Kane y otros en un partido épico del Mundial

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Inglaterra
J. Bellingham
World Cup
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Mexico vs Inglaterra

Inglaterra venció 3-2 a México el domingo y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026. Jude Bellingham anotó dos veces en la primera parte y Harry Kane marcó de penalti; los Tres Leones resistieron con diez tras la roja a Jarell Quansah.

Tras una hora de retraso por tormentas cerca del Estadio Azteca, México empezó fuerte y Pickford salvó un cabezazo de Jiménez.

Inglaterra se fue metiendo en el partido y se adelantó en el 36: Saka centró al segundo palo y Bellingham cabeceó a la red. Solo 98 segundos después, el mismo Bellingham empujó al fondo tras pase de Kane.

Antes del descanso, Julián Quiñones recortó distancias con un potente remate tras un saque de falta mal despejado. Jiménez pudo empatar dos veces: primero erró el tiro y luego Pickford detuvo su cabezazo.

En la segunda parte Bellingham rozó el hat-trick al desviar al poste una volea de Nico O’Reilly. Pero las cosas se complicaron: Quansah fue expulsado por una entrada alta sobre Jesús Gallardo tras revisión del VAR.

Los Leones ampliaron la ventaja tras una falta del portero Raúl Rangel sobre Anthony Gordon, y Kane marcó de penalti. La alegría duró poco: Kane cometió falta y Jiménez transformó su propio penalti.

A partir de ahí, Inglaterra resistió el empuje local sin que Pickford tuviera que intervenir, y la defensa mantuvo el orden hasta el final.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Ciudad de México...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (9/10):

    Realizó dos paradas magníficas para frustrar a Jiménez en la primera parte y fue decisivo en todo lo que hizo tras un torneo complicado.

    Jarell Quansah (4/10):

    Contenía bien a Quiñones, pero su entrada imprudente merecía la roja y complicó a su equipo.

    Ezri Konsa (6/10):

    Jiménez le ganó la posición en la primera parte y su flojo despeje permitió el 2-1 de Quinones; mejoró tras el descanso, especialmente como lateral derecho.

    Marc Guehi (8/10):

    Demostró variedad de pases y aportó solidez en el centro de la defensa inglesa.

    Nico O’Reilly (6/10):

    Actuó con dinamismo como lateral izquierdo y estuvo cerca de anotar al inicio del segundo tiempo, aunque se dejó llevar por la emoción en los momentos más tensos de la segunda parte.

    • Anuncios
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (7/10):

    Presionó bien, recuperó el balón y ayudó a marcar el segundo gol. Su mejor partido: pases precisos y entradas firmes.

    Declan Rice (8/10):

    Se repuso tras ver la amarilla en el primer minuto y dominó el centro del campo. Su esfuerzo físico abrió la puerta al primer gol.

    Jude Bellingham (9/10):

    Dos carreras brillantes al segundo palo le dieron los dos goles, y su entrada sobre Montes al final de la primera parte mantuvo a Inglaterra por delante. Siempre buscó llevar al equipo hacia adelante, aunque en par de ocasiones terminó en callejones sin salida que provocaron pérdidas de balón.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Hizo un trabajo brillante al llegar hasta la línea de fondo y enviar el centro que supuso el primer gol. No estuvo siempre a su mejor nivel, pero se dejó la piel en el campo antes de ser sustituido tras la tarjeta roja.

    Harry Kane (7/10):

    Marcó un gol y dio una asistencia, aunque su labor más destacada fue defensiva. Tuvo mala suerte al provocar el penalti.

    Anthony Gordon (9/10):

    Aprovechó su velocidad con gran eficacia y, tras su breve aparición contra la República Democrática del Congo, volvió a ofrecer una actuación impresionante. Hizo un trabajo brillante al provocar el penalti y ofreció una salida de balón tras la tarjeta roja.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Suplentes y entrenador

    John Stones (7/10):

    Realizó algunas intercepciones cruciales tras salir al campo tras la tarjeta roja.

    Djed Spence (7/10):

    Realizó un par de entradas magníficas en el último momento mientras México seguía atacando.

    Dan Burn (7/10):

    Aportó presencia física para repeler los centros.

    Morgan Rogers (N/A):

    Aportó más energía en la presión tras sustituir a Kane.

    Thomas Tuchel (8/10):

    Preparó al equipo a la perfección para el reto del Azteca y los jugadores respondieron. Realizó los cambios adecuados para reforzar la defensa y los jugadores le hicieron honor.