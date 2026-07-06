Valoraciones de los jugadores de Inglaterra vs. México: ¡Jude Bellingham, qué maravilla! Con diez hombres, los Tres Leones callan el Azteca gracias a Jordan Pickford, Harry Kane y otros en un partido épico del Mundial

Tras una hora de retraso por tormentas cerca del Estadio Azteca, México empezó fuerte y Pickford salvó un cabezazo de Jiménez.

Inglaterra se fue metiendo en el partido y se adelantó en el 36: Saka centró al segundo palo y Bellingham cabeceó a la red. Solo 98 segundos después, el mismo Bellingham empujó al fondo tras pase de Kane.

Antes del descanso, Julián Quiñones recortó distancias con un potente remate tras un saque de falta mal despejado. Jiménez pudo empatar dos veces: primero erró el tiro y luego Pickford detuvo su cabezazo.

En la segunda parte Bellingham rozó el hat-trick al desviar al poste una volea de Nico O’Reilly. Pero las cosas se complicaron: Quansah fue expulsado por una entrada alta sobre Jesús Gallardo tras revisión del VAR.

Los Leones ampliaron la ventaja tras una falta del portero Raúl Rangel sobre Anthony Gordon, y Kane marcó de penalti. La alegría duró poco: Kane cometió falta y Jiménez transformó su propio penalti.

A partir de ahí, Inglaterra resistió el empuje local sin que Pickford tuviera que intervenir, y la defensa mantuvo el orden hasta el final.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Ciudad de México...