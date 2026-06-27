Inglaterra hizo cinco cambios tras su empate con Ghana. Marcus Rashford, uno de los debutantes, obligó a Orlando Mosquera a desviar un disparo raso desde el borde del área.

Sin embargo, los Tres Leones no aprovecharon la ocasión y, poco después del descanso, Jordan Pickford tuvo que intervenir tras un desmarque de José Luis Rodríguez.

Antes del descanso, Rashford cabeceó alto y luego lanzó un libre directo ligeramente desviado. En la reanudación, entró por la izquierda y su disparo se marchó al lateral de la red.

Kane obligó a Mosquera a intervenir poco después, y el dominio inglés se concretó cuando Bellingham voleó al primer palo tras un córner de Saka. Cinco minutos después, el madridista asistió a Kane, quien cabeceó a bocajarro y se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales.

El equipo de Tuchel viajará el miércoles a Atlanta para su partido de la ronda de 32, con la meta de acabar con 60 años de frustración en Norteamérica.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Nueva Jersey...