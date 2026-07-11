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Jude Bellingham England HICGetty Images
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores de Inglaterra frente a Noruega: ¡Dejadlo en manos de Jude! Otro doblete de Bellingham lleva a los Tres Leones a las semifinales del Mundial y envía a Erling Haaland a casa

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Inglaterra
J. Bellingham
World Cup
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Noruega vs Inglaterra

Jude Bellingham volvió a ser el héroe de Inglaterra al marcar los dos goles que dieron la victoria por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial del sábado. Los Tres Leones empezaron por detrás en la primera parte, pero Bellingham empató justo antes del descanso y anotó el tanto de la victoria en la prórroga, clasificando a su equipo para semifinales, donde se medirá a Argentina o Suiza.

Inglaterra dominó la primera parte, pero le costó crear ocasiones bajo el calor de Florida. Lo pagó caro cuando un centro de Andreas Schjelderup desde la izquierda superó a Jordan Pickford y entró tras rebotar en el poste.

El equipo de Thomas Tuchel lució desorientado y Alexander Sorloth y Martin Odegaard fallaron ocasiones para ampliar la ventaja noruega. Sin embargo, Inglaterra empató en el descuento de la primera parte: Bellingham recibió un pase de Anthony Gordon, entró al área y disparó raso al ángulo inferior.

Harry Kane y Torbjorn Heggem vieron anulados sus goles tras el descanso, y un cabezazo de Kristoffer Ajer golpeó el travesaño, en una fase en la que Noruega amenazaba a balón parado. Ninguno marcó el segundo en los 90 minutos.

En la prórroga, Inglaterra se adelantó a los tres minutos: Nyland no retuvo un disparo de Rogers y Bellingham aprovechó el rebote. Spence pidió penalti poco después, pero el VAR lo anuló.

Al inicio del segundo tiempo extra, Spence y Saka exigieron a Nyland, pero Inglaterra se replegó y resistió para avanzar a semifinales.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Miami...

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (4/10):

    Solo él sabrá por qué retiró la mano del centro de Schjelderup que acabó entrando en su portería, y eso pareció afectarle, ya que sus salidas a por el balón fueron un problema en la segunda parte.

    Ezri Konsa (6/10):

    Realizó un par de buenas recuperaciones al principio de la primera parte, pero se quedó un poco atrás respecto a Schjelderup en el primer gol. Como era de esperar, apenas aportó nada en ataque desde el lateral derecho, aunque realizó un despeje clave cuando Berge parecía a punto de marcar en la segunda parte.

    John Stones (5/10):

    Volvió al once por primera vez desde el debut y mostró falta de ritmo. Perdió el balón en varias ocasiones, lo que casi generó ocasiones noruegas, aunque realizó dos despejes clave de cabeza.

    Marc Guehi (7/10):

    Contenido físico ante Haaland y bloqueo decisivo a Nusa en la prórroga.

    Nico O’Reilly (6/10):

    Se entendió bien con Gordon en ataque, aunque su desplazamiento al centro del campo desde la izquierda dejó mucho espacio a su espalda; aún así, regresó para realizar un par de bloqueos clave.

    • Anuncios
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (4/10):

    Luchó contra una enfermedad en los días previos y nunca pareció estar al 100 % en la primera parte; le faltó su energía habitual. Sus lanzamientos a balón parado fueron deficientes antes de ser sustituido en el descanso.

    Elliot Anderson (8/10):

    Mostró un amplio repertorio de pases desde el centro del campo y se entregó físicamente. Inició la jugada que acabó en el gol del empate de Bellingham.

    Jude Bellingham (10/10):

    Una auténtica superestrella. Su primer gol reflejó el control absoluto que mostró, con gran agilidad para salir de apuros. Aprovechó el error de Nyland y puso a Inglaterra por delante.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (4/10):

    Se plantó en zonas prometedoras, pero no las aprovechó: su último pase falló demasiado. Saka lo reemplazó en el descanso.

    Harry Kane (5/10):

    Perdió el balón con facilidad, lo que permitió a Noruega lanzar el ataque que culminó con el primer gol, y su puntería no estuvo a la altura habitual.

    Anthony Gordon (7/10):

    Asistió a Bellingham en el empate y siempre amenazó con el balón, aunque sorprendió su sustitución a mitad de la segunda parte.

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  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Suplentes y entrenador

    Bukayo Saka (7/10):

    Le costó entrar en el partido durante sus primeros 30 minutos sobre el terreno de juego tras salir en el descanso, pero a partir de ahí cobró vida con algunos centros precisos y regates espectaculares.

    Eberechi Eze (5/10):

    Entró por Rice al descanso; mostró buen control, pero sin aportar en ataque.

    Reece James (6/10):

    Comenzó en el centro del campo y luego pasó al lateral derecho, mostrando solidez en ambas posiciones.

    Djed Spence (7/10):

    Pudo marcar el gol de la victoria al final del partido tras robarle el balón a Nyland y ser un incordio para la defensa noruega con su velocidad. Lástima que le anularan el penalti.

    Morgan Rogers (6/10):

    Su disparo desde el borde del área no fue de los mejores, pero aun así propició el segundo gol de Bellingham.

    Dan Burn (N/A):

    Salió en los últimos 10 minutos de la prórroga para reforzar la defensa.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Titularizar a Madueke y a un Rice mermado fue un error, pero reaccionó con decisión. Quiso más ataque en la segunda parte y sus cambios surtieron efecto, aunque algunos jugadores tuvieron que multiplicarse.

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