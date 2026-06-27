Inglaterra hizo cinco cambios tras su empate con Ghana. Marcus Rashford, uno de los debutantes, obligó a Orlando Mosquera a desviar un disparo raso desde el borde del área.

Sin embargo, los Tres Leones no aprovecharon la ocasión y Jordan Pickford tuvo que intervenir poco después del descanso, cuando José Luis Rodríguez superó a la zaga inglesa.

Antes del descanso, Rashford cabeceó alto y luego lanzó un libre directo ligeramente desviado. En la reanudación, entró por la izquierda y su disparo se marchó al lateral de la red.

Kane obligó a Mosquera a intervenir poco después, y el dominio inglés se concretó cuando Bellingham voleó al primer palo tras un córner de Saka. Cinco minutos después, el madridista asistió a Kane, quien cabeceó a bocajarro y se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales.

El equipo de Tuchel viajará el miércoles a Atlanta para los dieciseisavos, con la meta de acabar con 60 años de frustración en Norteamérica.

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