Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante la República Democrática del Congo: ¡Harry Kane al rescate! El «Capitán Fantástico» y el «suplente estrella» Anthony Gordon lideran la reacción de los Tres Leones tras su pobre actuación en el Mundial

Inglaterra se quedó 0-1 en el 7' tras un gol de Brian Cipenga a pase de Aaron Wan-Bissaka. El equipo de Thomas Tuchel, aturdido, no reaccionó hasta el 30', cuando Jude Bellingham cabeceó y obligó a Lionel Mpasi a intervenir.

Aaron Wan-Bissaka despejó sobre la línea un disparo de Marcus Rashford, y poco después Inglaterra se salvó cuando Yoane Wissa remató al poste un centro del mismo Wan-Bissaka.

Al final de la primera parte, Kane reclamó un penalti tras una entrada de Mpasi, pero el árbitro lo desestimó. El portero congoleño realizó varias paradas clave para frenar a Bellingham y Kane y mantener la ventaja al descanso.

Inglaterra insistió: Rashford disparó al lateral de la red y Mpasi volvió a detener un remate de Bellingham. Finalmente, Kane igualó al cabecear a bocajarro un centro de Gordon.

A cuatro minutos del final, Gordon recuperó tras otro disparo de Bellingham y Kane sentenció con un remate desde el borde del área.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Atlanta...