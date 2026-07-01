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Harry Kane England 2026Getty Images
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante la República Democrática del Congo: ¡Harry Kane al rescate! El «Capitán Fantástico» y el «suplente estrella» Anthony Gordon lideran la reacción de los Tres Leones tras su pobre actuación en el Mundial

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Inglaterra
H. Kane
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Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra remontó y se clasificó a octavos del Mundial: Harry Kane marcó dos goles en la segunda parte y dio el 2-1 sobre la República Democrática del Congo. El equipo, flojo gran parte del partido en Atlanta, se medirá el domingo a México, anfitrión del torneo.

Inglaterra se quedó 0-1 en el 7' tras un gol de Brian Cipenga a pase de Aaron Wan-Bissaka. El equipo de Thomas Tuchel, aturdido, no reaccionó hasta el 30', cuando Jude Bellingham cabeceó y obligó a Lionel Mpasi a intervenir.

Aaron Wan-Bissaka despejó sobre la línea un disparo de Marcus Rashford, y poco después Inglaterra se salvó cuando Yoane Wissa remató al poste un centro del mismo Wan-Bissaka.

Al final de la primera parte, Kane reclamó un penalti tras una entrada de Mpasi, pero el árbitro lo desestimó. El portero congoleño realizó varias paradas clave para frenar a Bellingham y Kane y mantener la ventaja al descanso.

Inglaterra insistió: Rashford disparó al lateral de la red y Mpasi volvió a detener un remate de Bellingham. Finalmente, Kane igualó al cabecear a bocajarro un centro de Gordon.

A cuatro minutos del final, Gordon recuperó tras otro disparo de Bellingham y Kane sentenció con un remate desde el borde del área.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Atlanta...

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (3/10):

    No debería haber encajado el gol de Cipenga por su palo corto. Luego apenas tuvo trabajo y no pudo redimirse.

    Djed Spence (5/10):

    El resto del equipo le dejó en evidencia en el gol de la República Democrática del Congo, y tampoco convenció en sus intervenciones defensivas.

    Ezri Konsa (4/10):

    Su decisión de seguir a Wissa dejó un hueco que Congo aprovechó para marcar. Pareció inseguro sin balón.

    Marc Guehi (5/10):

    Movió bien el balón en defensa, pero sin gran impacto.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Siguió inseguro atrás y aportó poco en ataque.

    • Anuncios
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (4/10):

    El partido pasó de largo: apenas aportó con o sin balón.

    Declan Rice (5/10):

    Mostró empuje en la primera parte en el centro del campo y, luego, desde el lateral derecho en el último tramo, aunque sus lanzamientos a balón parado fueron flojos.

    Jude Bellingham (7/10):

    De nuevo fue el más peligroso de Inglaterra y habría marcado si no fuera por las cuatro excelentes paradas de Mpasi.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    Su falta de cobertura defensiva permitió que Cipenga marcara, y no se resarció. Tuvo un par de regates peligrosos y uno o dos centros decentes, pero con frecuencia retrocedió o envió un pase malo al área.

    Harry Kane (8/10):

    Sufrió mala suerte al no obtener un penalti y Mpasi le anuló un gol en la primera parte. Pese a su bajo impacto por momentos, decidió el partido con un segundo gol de gran definición.

    Marcus Rashford (3/10):

    Su velocidad superó a los defensas en un par de ocasiones, pero su definición fue pobre, tanto en centros como en disparos. Fue sustituido antes de la hora.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Bukayo Saka (5/10):

    Mejoró ligeramente respecto a Madueke, pero aún no está al 100 %.

    Anthony Gordon (7/10):

    Marcó la diferencia por la izquierda con dos asistencias a Kane y complicó a Wan-Bissaka.

    Eberechi Eze (5/10):

    Su entrada cambió el partido, aunque no participó en los goles.

    John Stones (N/A):

    Sustituyó a Rice, con calambres, en el descuento.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Su equipo estuvo muy por debajo del nivel requerido durante tres cuartas partes del partido, pero sus cambios resultaron decisivos y acabaron dando la vuelta al marcador.

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