Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante Argentina: ¡El título no vuelve a casa... otra vez! Thomas Tuchel y los Tres Leones pagan caro su táctica defensiva, mientras que Harry Kane y compañía vuelven a quedarse cortos en el Mundial

La conservadora táctica alemana, que contribuyó a una de las peores primeras partes de un Mundial, terminó perjudicando a Inglaterra. Tuchel, con cambios defensivos como los ingresos de Konsa, Burn y O'Reilly, renunció a la iniciativa.
La presión argentina surtió efecto cuando Enzo Fernández marcó desde fuera del área, poco después de que Alexis Mac Allister estrellara un cabezazo en el poste. En el descuento, Mac Allister volvió a chutar al palo, pero los campeones siguieron insistiendo y, segundos después, Lionel Messi centró con la derecha para que el suplente Lautaro Martínez, libre de marca, cabeceara al segundo palo.