Ismael Saibari marcó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos y clasificó a Marruecos.

Durante largos tramos del partido, los holandeses fueron inferiores. Marruecos dominó la posesión, superó la defensa de los Países Bajos y creó ocasiones suficientes como para tomar el control mucho antes de que el partido llegara a los penaltis. Azzedine Ounahi tuvo una de las ocasiones más claras de la primera parte, pero su disparo desde el lado derecho del área se fue desviado, mientras que Bart Verbruggen se vio obligado a realizar dos excelentes paradas consecutivas para mantener el marcador a cero.

La mejor acción defensiva de los Países Bajos llegó en el 60’: Achraf Hakimi se marchó tras un error holandés y se plantó solo, pero Micky van de Ven lo recuperó de forma brillante y le arrebató la ocasión antes de que el capitán marroquí pudiera disparar.

Tras la pausa de hidratación, el equipo de Koeman se serenó: la presión de Summerville originó un contraataque que Gakpo, tras recoger un rebote, convirtió en el 1-0 batiendo a Bounou.

A partir de ahí, sin embargo, los holandeses se expusieron a la presión. Virgil van Dijk realizó una intervención crucial para frustrar a Saibari en el minuto 80 y, durante un rato, pareció que los Países Bajos podrían llevarse una fea victoria en la eliminatoria a pesar de haber sido superados durante gran parte de la noche.

Sin embargo, Diop cabeceó el empate en el descuento. En la prórroga, Rahimi falló ante Verbruggen, que volvió a lucirse.

El portero lo había dado todo, pero la tanda de penaltis puso a prueba los nervios de los Países Bajos. Teun Koopmeiners abrió con acierto, pero Justin Kluivert y Quinten Timber fallaron, mientras que Bounou detuvo el lanzamiento de Summerville. Tras 120 minutos de lucha, Saibari transformó el penalti decisivo.

Para Marruecos fue otra victoria histórica en los penaltis ante una potencia europea; para los Países Bajos, un colapso que plantea dudas sobre el planteamiento de Koeman y sus cambios.

GOAL valora la actuación de los Países Bajos en el Estadio de Monterrey.