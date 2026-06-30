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Netherlands Player Ratings GFXGOAL

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Valoraciones de los jugadores de Holanda frente a Marruecos: Ismael Saibari sentencia la eliminación de Holanda en los penaltis, y la táctica conservadora de Ronald Koeman le explota en la cara

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FEATURES
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

Países Bajos quedó eliminado de forma brutal. El equipo de Ronald Koeman parecía salvar el partido tras el gol de Cody Gakpo en el 72’, pero Issa Diop forzó la prórroga con un cabezazo en el descuento. Marruecos ganó 3-2 en los penaltis tras el 1-1 final.

Ismael Saibari marcó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos y clasificó a Marruecos.

Durante largos tramos del partido, los holandeses fueron inferiores. Marruecos dominó la posesión, superó la defensa de los Países Bajos y creó ocasiones suficientes como para tomar el control mucho antes de que el partido llegara a los penaltis. Azzedine Ounahi tuvo una de las ocasiones más claras de la primera parte, pero su disparo desde el lado derecho del área se fue desviado, mientras que Bart Verbruggen se vio obligado a realizar dos excelentes paradas consecutivas para mantener el marcador a cero.

La mejor acción defensiva de los Países Bajos llegó en el 60’: Achraf Hakimi se marchó tras un error holandés y se plantó solo, pero Micky van de Ven lo recuperó de forma brillante y le arrebató la ocasión antes de que el capitán marroquí pudiera disparar.

Tras la pausa de hidratación, el equipo de Koeman se serenó: la presión de Summerville originó un contraataque que Gakpo, tras recoger un rebote, convirtió en el 1-0 batiendo a Bounou.

A partir de ahí, sin embargo, los holandeses se expusieron a la presión. Virgil van Dijk realizó una intervención crucial para frustrar a Saibari en el minuto 80 y, durante un rato, pareció que los Países Bajos podrían llevarse una fea victoria en la eliminatoria a pesar de haber sido superados durante gran parte de la noche.

Sin embargo, Diop cabeceó el empate en el descuento. En la prórroga, Rahimi falló ante Verbruggen, que volvió a lucirse.

El portero lo había dado todo, pero la tanda de penaltis puso a prueba los nervios de los Países Bajos. Teun Koopmeiners abrió con acierto, pero Justin Kluivert y Quinten Timber fallaron, mientras que Bounou detuvo el lanzamiento de Summerville. Tras 120 minutos de lucha, Saibari transformó el penalti decisivo.

Para Marruecos fue otra victoria histórica en los penaltis ante una potencia europea; para los Países Bajos, un colapso que plantea dudas sobre el planteamiento de Koeman y sus cambios.

GOAL valora la actuación de los Países Bajos en el Estadio de Monterrey.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Bart Verbruggen (8/10):
    Mantuvo a Holanda en partido con dos grandes paradas en la primera parte y varias intervenciones clave ante Marruecos, incluida una brillante a bocajarro a Rahimi en la prórroga. El gol de Diop le habrá decepcionado, pero sin él los holandeses no habrían llegado a los penaltis.

    Micky van de Ven (6/10):
    Salvó a los Países Bajos al evitar una ocasión clara de Hakimi, pero aportó poco con el balón y fue sustituido al final.

    Nathan Aké (6/10):
    Correcto con el balón, pero sin peso defensivo; Marruecos llegó con peligro. Koeman lo cambió en el 71’ buscando otro sistema.

    Virgil van Dijk (7/10):
    No fue su mejor partido, pero salvó una ocasión de Saibari en el 80’. El empate final le pesará, pues los Países Bajos perdieron el control tras replegarse.

    Jan Paul van Hecke (8/10):
    El defensa más eficaz de los Países Bajos. Se mostró activo en la posesión, realizó varios pases al último tercio y aportó en defensa cuando Marruecos intensificó la presión.

    Denzel Dumfries (6/10):
    Se proyectó con frecuencia por la derecha, pero le faltó precisión en el último pase y sufrió ante los extremos marroquíes, que encontraron espacios a su espalda.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Frenkie de Jong (7/10):
    Pases precisos y ordenados, y ayudó en defensa, pero Holanda necesitaba más control ante un Marruecos que dominó gran parte del encuentro. Creó pocas ocasiones y no aportó estabilidad durante largos tramos del partido.

    Ryan Gravenberch (6/10):
    Apareció poco, pese a acercarse al área y rozar el gol. Se impuso poco en el centro del campo y no ayudó lo suficiente en defensa.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Ataque

    Cody Gakpo (7/10):
    Poco activo hasta el descanso, pues Marruecos le cerró espacios. Aun así, aprovechó su instinto en el contraataque y marcó con frialdad.

    Brian Brobbey (6/10):
    Presionó y aportó presencia física, pero apenas inquietó al portero. Sustituido en el 71’ sin influir en ataque.

    Crysencio Summerville (7/10):
    Destacó en ataque, presionó con acierto y generó el gol de Gakpo; mantuvo alta la intensidad todo el partido, pero su fallo en la tanda de penaltis empañó su buen trabajo.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Suplentes y entrenador

    Wout Weghorst (5/10):
    Aportó altura y fue referencia en balón parado, pero sin influir en ataque.

    Jorrel Hato (6/10):
    Entró para ayudar en defensa y cumplió, pero Marruecos siguió presionando.

    Quinten Timber (5/10):
    Aportó energía y ganó duelos tras su ingreso, pero su fallo en el penalti será recordado como un momento clave del colapso holandés.

    Marten de Roon (5/10):
    Entró en la prórroga, aportó frescura, pero no cambió el partido.

    Justin Kluivert (4/10):
    Entró en el 117 con la mente en los penaltis, pero falló desde los once metros.

    Ronald Koeman (4/10):
    Holanda fue inferior casi todo el partido y nunca se sintió cómoda. La pausa de hidratación ayudó a recomponerse y el gol de Gakpo les dio aire, pero Koeman tardó en reaccionar y acabó viendo cómo su equipo se complicaba. Con el talento que tiene, la actuación fue pobre y la eliminación muy decepcionante.

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