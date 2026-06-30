Ismael Saibari marcó el penalti decisivo que eliminó a la Oranje y clasificó a los Leones del Atlas.

Durante largos tramos del partido, los holandeses fueron inferiores. Marruecos dominó la posesión, superó la defensa de los Países Bajos y creó ocasiones para ganar mucho antes de los penaltis. Azzedine Ounahi falló la más clara de la primera parte, mientras que Bart Verbruggen realizó dos excelentes paradas consecutivas para mantener el marcador a cero.

La mejor acción defensiva de los Países Bajos llegó en el 60’: Achraf Hakimi se marchó tras un error holandés y se plantó solo ante la portería, pero Micky van de Ven recuperó el terreno y le arrebató la ocasión antes de que el capitán marroquí pudiera disparar.

Tras la pausa de hidratación, el equipo de Koeman se serenó: Summerville presionó, Gakpo aprovechó un rebote y batió a Bounou para adelantar a los Países Bajos.

A partir de ahí, sin embargo, los holandeses se expusieron a la presión. Virgil van Dijk realizó una intervención crucial para frustrar a Saibari en el minuto 80 y, durante un rato, pareció que los Países Bajos podrían llevarse una fea victoria en la eliminatoria a pesar de haber sido superados durante gran parte de la noche.

Sin embargo, Diop cabeceó el empate en el descuento. En la prórroga, Rahimi falló una ocasión clara y Verbruggen volvió a salvar a los suyos con otra gran parada.

El portero había hecho casi todo lo que podía, pero la tanda de penaltis puso a prueba los nervios de los Países Bajos. Teun Koopmeiners abrió con acierto, pero Justin Kluivert y Quinten Timber fallaron, mientras que Bounou detuvo el lanzamiento de Summerville. Saibari, tras 120 minutos de batalla, transformó el penalti decisivo.

Para Marruecos fue otra victoria histórica en los penaltis ante una potencia europea; para los Países Bajos, un colapso que plantea dudas sobre el planteamiento de Koeman y sus cambios.

GOAL valora la actuación de los Países Bajos en el Estadio de Monterrey.