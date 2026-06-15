Tras una gran segunda vuelta con la Roma, Donyell Malen casi abrió el marcador en el minuto 3 con un giro y disparo que Zion Suzuki desvió por encima del larguero. Fue la ocasión más clara de una primera parte con pocas oportunidades, pues ambos equipos cuidaron la posesión sin arriesgar.

Sin embargo, poco después del descanso, Van Dijk cabeceó un centro de Gravenberch desde la derecha y abrió el marcador. La ventaja holandesa duró apenas siete minutos: Nakamura entró desde la derecha y, tras un desvío en Van Hecke, batió a Verbruggen.

Poco después, el extremo del West Ham, Summerville, controló en la esquina del área, se adentró con la izquierda y soltó un disparo raso que, tras tocar el poste, superó a Suzuki. Take Kubo respondió con un potente lanzamiento desde lejos que rozó el travesaño.

Cody Gakpo obligó a Suzuki a despejar con los pies, pero, ante la creciente presión japonesa, Holanda no aguantó: en el 89’, un cabezazo de Koki Ogawa, desviado por Daichi Kamada, se coló por la escuadra.

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