El seleccionador noruego, Stale Solbakken, rotó mucho pese a poder liderar el grupo y dejó en el banquillo a jugadores clave como Erling Haaland y Martin Odegaard.
Nada más iniciar, los escandinavos perdieron el balón y un potente disparo de Mbappé obligó al portero a desviarlo al larguero. Fue el primer aviso. Francia se adelantó a los seis minutos: Mbappé cedió a Dembélé, quien se deshizo de su marcador y batió al guardameta por bajo.
Michael Olise probó desde lejos, pero su disparo fue bloqueado, y en la contra Jorgen Strand Larsen remató alto desde cerca. Poco después, Mbappé asistió de nuevo a Dembélé, quien firmó el segundo con un tiro colocado desde la frontal. Noruega respondió rápido: Thelo Aasgard se deshizo de su marcador y batió a Maignan con un disparo raso.
La alegría duró poco: Dembélé cerró su hat-trick antes del descanso tras recibir demasiado espacio y colocar con calma un zurdazo al rincón.
Al inicio del segundo tiempo, Theo Hernández cometió penalti, pero Maignan detuvo el débil lanzamiento de Strand Larsen. Francia controló el partido con un disparo desviado de Mbappé y una buena parada a Bobb. En el descuento, Doué cerró el marcador con un cabezazo.
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