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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Francia frente a Noruega: ¡Ousmane Dembélé se lleva todo el protagonismo! La estrella del PSG acapara el duelo del Mundial «Kylian Mbappé contra Erling Haaland» con un hat-trick fulminante

Player ratings
Francia
Noruega
World Cup
FEATURES
Noruega vs Francia
O. Dembele
K. Mbappe

Ousmane Dembélé marcó un magnífico hat-trick en 32 minutos que arrasó a Noruega y aseguró a Francia el primer puesto del Grupo I del Mundial con una victoria por 4-1 el viernes. El partido se decidió en la primera parte, en la que el ganador del Balón de Oro se desató, con la ayuda de Kylian Mbappé.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, rotó mucho pese a poder liderar el grupo y dejó en el banquillo a jugadores clave como Erling Haaland y Martin Odegaard.

Nada más iniciar, los escandinavos perdieron el balón y un potente disparo de Mbappé obligó al portero a desviarlo al larguero. Fue el primer aviso. Francia se adelantó a los seis minutos: Mbappé cedió a Dembélé, quien se deshizo de su marcador y batió al guardameta por bajo.

Michael Olise probó desde lejos, pero su disparo fue bloqueado, y en la contra Jorgen Strand Larsen remató alto desde cerca. Poco después, Mbappé asistió de nuevo a Dembélé, quien firmó el segundo con un tiro colocado desde la frontal. Noruega respondió rápido: Thelo Aasgard se deshizo de su marcador y batió a Maignan con un disparo raso.

La alegría duró poco: Dembélé cerró su hat-trick antes del descanso tras recibir demasiado espacio y colocar con calma un zurdazo al rincón.

Al inicio del segundo tiempo, Theo Hernández cometió penalti, pero Maignan detuvo el débil lanzamiento de Strand Larsen. Francia controló el partido con un disparo desviado de Mbappé y una buena parada a Bobb. En el descuento, Doué cerró el marcador con un cabezazo.

GOAL puntúa a los jugadores franceses en Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (7/10):

    Se le escapó el gol de Noruega, pero se redimió con una gran parada de penalti, aunque el lanzamiento fue flojo. También realizó una buena parada ante la ocasión de Bobb.

    Jules Koundé (6/10):

    No subió tanto al ataque como le hubiera gustado, pues Andreas Schjelderup le complicó la vida, pero no le hizo falta.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Se dejó engañar por la finta de Aasgard, pero aportó en defensa y ayudó en la salida de balón.

    Maxence Lacroix (5/10):

    Descoordinado en su debut con Francia y sin brillo en los duelos.

    Theo Hernández (4/10):

    Cometió una falta muy descuidada al sacar la pierna y provocar el penalti. Agradecerá que Maignan lo parara.

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  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Actuación sólida y omnipresente. Dio la asistencia decisiva para el tercer gol de Dembélé, con el que completó su hat-trick.

    Manu Koné (6/10):

    Pasó con sencillez, pero sufrió en los duelos.

    Michael Olise (6/10):

    Un día atípico para la revelación del Bayern de Múnich, que, sorprendentemente, tuvo dificultades para meterse en el partido jugando más centrado. Aun así, debería haber marcado.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (10/10):

    Dio una lección de control y definición con un hat-trick en la primera parte, pese al respeto que generó. Espectacular.

    Kylian Mbappé (8/10):

    El protagonista habitual se limitó a dar dos magníficas asistencias a Dembélé y estuvo a punto de marcar.

    Desire Doué (7/10):

    Poco participativo, pero siempre peligroso. Falló en la definición hasta marcar de cabeza en el descuento.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (5/10):

    Poco protagonismo, el partido se apagó.

    Bradley Barcola (7/10):

    Realizó un disparo y obligó al portero a realizar una parada en el primer palo. Asistió en el cabezazo de Doue en los últimos minutos.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Se mostró sólido tras entrar a falta de 15 minutos.

    Malo Gusto (N/A):

    Entró en los últimos minutos para coger ritmo.

    Jean-Philippe Mateta (sin puntuación):

    Entró al final en sustitución de Mbappé.

    Guy Stephan (7/10):

    Dirigió el partido por la ausencia de Didier Deschamps, de luto familiar, y se mostró satisfecho con el juego ofensivo. Misión cumplida.

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