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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores de Francia frente a Marruecos: ¡No hay quien pare a Kylian Mbappé! La superestrella se repuso de un terrible fallo desde el punto de penalti y llevó a Les Bleus a las semifinales del Mundial

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Francia vs Marruecos

Francia se clasificó sin problemas para las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a una tenaz Marruecos en Boston. Kylian Mbappé, tras fallar un penalti en la primera parte, marcó un gol sublime y asistió a Ousmane Dembélé en el segundo.

El equipo de Didier Deschamps dominó la primera parte, pero su estrella falló la ocasión más clara. Marruecos apenas llegó al área rival. A los cuatro minutos, un disparo raso de Mbappé se desvió y, en el córner posterior, el portero detuvo un cabezazo de Upamecano.

El momento más polémico llegó cuando Mbappé, tras un amago dentro del área, fue derribado por Noussair Mazraoui, defensa del Manchester United. Tras tres minutos de revisión del VAR, el astro francés lanzó un débil penalti que atrapó Bono.

Antes del descanso, los Bleus tuvieron dos ocasiones lejanas: Ayyoub Bouaddi perdió el balón y Désiré Doué obligó a Bono a intervenir, y en el descuento un disparo con efecto de Lucas Digne golpeó el travesaño.

En la segunda parte dominó Francia y sentenció en seis minutos. Mbappé se redimió a la hora de juego con un remate preciso y, poco después, asistió a Dembélé, cuyo disparo raso batió a Bono.

Marruecos apenas inquietó a Mike Maignan, quien despejó con la mano un disparo de Azzedine Ounahi en los últimos diez minutos.

GOAL valora a los jugadores franceses en Boston tras su clasificación para enfrentarse a Bélgica o España en las semifinales del Mundial...

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    Literalmente fue un mero espectador, pues Marruecos no le exigió en ningún momento. Se mantuvo atento y realizó una parada en los últimos compases.

    Jules Koundé (7/10):

    Tuvo mucho contacto con el balón y el rival no le sacó mucho partido en esa banda.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Falló un cabezazo fácil al inicio y despejó el balón por encima de su propia portería. Apenas fue exigido en defensa.

    William Saliba (6/10):

    Tranquilo y preciso, como siempre, aunque no sufrió demasiado.

    Lucas Digne (7/10):

    Se proyectó al ataque en cada ocasión y estrelló un disparo lejano en el larguero; sufrió ante Brahim Díaz.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Centro del campo

    Manu Kone (7/10):

    Realizó un par de intervenciones defensivas muy acertadas al principio del partido. Una actuación sólida.

    Adrien Rabiot (6/10):

    Realizó buenos pases y cumplió atrás, pero le faltó influencia ofensiva.

    Michael Olise (7/10):

    A menudo aportó ritmo al juego de Francia con astucia y una rapidez de pies increíble.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Pasó desapercibido hasta que apareció en el área, se lanzó y envió el balón al ángulo inferior.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Estuvo a punto de marcar en los primeros cinco minutos. Falló un penalti muy malo, pero luego se redimió con un remate fantástico y dio una asistencia sencilla a Dembélé.

    Desire Doué (7/10):

    Una buena internada suya estuvo a punto de acabar en gol y, gracias a su tenacidad, dio una asistencia a Mbappé.

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    Suplentes y entrenador

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Aportó algo de energía a la defensa francesa.

    Jean-Philippe Mateta (6/10):

    No logró meterse en el partido en su breve aparición. Desperdició una ocasión de cabeza y vio cómo le paraban otro disparo.

    Bradley Barcola (6/10):

    Realizó algunas internadas peligrosas ante rivales cansados y obligó al portero a intervenir en los últimos compases.

    Malo Gusto (N/A):

    Dio un respiro a Koundé en los últimos compases.

    Didier Deschamps (7/10):

    Otra actuación poco vistosa, pero su equipo cumplió, que es lo único que importa en esta fase del torneo.

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