El equipo de Didier Deschamps dominó la primera parte, pero su estrella falló la ocasión más clara. Marruecos apenas llegó al área rival. A los cuatro minutos, un disparo raso de Mbappé se desvió y, en el córner posterior, el portero detuvo un cabezazo a bocajarro de Upamecano.

El momento más polémico llegó cuando Mbappé, tras un amago dentro del área, fue derribado por Noussair Mazraoui, defensa del Manchester United. Tras tres minutos de revisión del VAR, el astro francés lanzó un débil penalti que atrapó Bono.

Antes del descanso, los Bleus tuvieron dos ocasiones lejanas: primero, Bouaddi perdió el balón y Doué obligó a Bono a intervenir; luego, en el descuento, un disparo con efecto de Digne golpeó el travesaño.

En la segunda parte dominó Francia y sentenció en seis minutos: Mbappé se redimió con un disparo raso al palo largo y luego asistió a Dembélé, cuyo tiro superó a Bono.

Marruecos apenas inquietó a Mike Maignan, quien en el 80’ despejó con la mano un disparo de Azzedine Ounahi.

GOAL valora a los jugadores franceses en Boston tras su clasificación para enfrentarse a Bélgica o España en las semifinales del Mundial...