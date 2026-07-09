Valoraciones de los jugadores de Francia frente a Marruecos: ¡No hay quien pare a Kylian Mbappé! La superestrella se repone de un terrible fallo desde el punto de penalti y lleva a Les Bleus a las semifinales del Mundial

El equipo de Didier Deschamps dominó la primera parte, pero su estrella falló la ocasión más clara. Marruecos apenas llegó al área rival. A los cuatro minutos, un disparo raso de Mbappé se desvió y, en el córner posterior, el portero detuvo un cabezazo de Upamecano.

El momento más polémico llegó cuando Mbappé, tras un amago en el área, fue derribado por Noussair Mazraoui, defensa del Manchester United. Tras tres minutos de revisión del VAR, el astro francés lanzó un débil penalti que atrapó Bono.

Antes del descanso, los Bleus tuvieron dos ocasiones lejanas: Ayyoub Bouaddi perdió el balón y Désiré Doué obligó a Bono a intervenir, mientras que en el descuento un disparo con efecto de Lucas Digne golpeó el travesaño.

En la segunda parte, el guion se repitió hasta que Francia sentenció en seis minutos. Mbappé se redimió a la hora de juego: encontró un hueco y batió al portero. Luego asistió a Dembélé, cuyo disparo raso superó la débil mano de Bono.

Marruecos apenas inquietó a Mike Maignan, quien despejó con la mano un disparo de Azzedine Ounahi en los últimos diez minutos.

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